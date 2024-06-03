我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被「鐘點出租」

摩根大通：中國人行Q3降準機率大

記者黃雅慧／綜合報導

外界關注中國何時啟動降準，第一財經報導，摩根大通（俗稱小摩）中國首席經濟學家朱海斌受訪指出，今年中國國債發行速度比去年慢，或將在6月至10月間密集發行，為降低發行國債衝擊，因此第3季降準可能性較大。

朱海斌分析，如果看社融數據，4月中國政府債券發行包括企業債券發行這兩塊都很弱，政府債券是淨下降的速度。如果從銀行間市場的流動性而言，一方面債券供給端明顯縮小，另外很多中小銀行因為處於資產荒，對購買國債有需求，所以造成4月中長期國債利率迅速走低，而5月以後應該慢慢修復。

對於降息，朱海斌指出，目前中國國內銀行淨利差出現迅速收窄，貸款利率下降的速度比存款利率下降要更快，所以兩邊利差在收窄。如果這個趨勢一直持續的話，人行在降息上肯定會更加謹慎。

在外部因素上，美國聯準會的動作對於中國降息的影響，朱海斌認為，未來降息的節奏和時間點，主要關注對人民幣匯率市場的影響。如果大家對於聯準會的判斷變化，導致美元對主要貨幣再進一步走強，人民幣對美元的貶值壓力再進一步加大的話，這時候人行可能會更加謹慎。

不過，近期地方債發行逐步放量，有機構人士稱，上周中國地方債淨融資規模為去年10月來單周最高水平。為對沖地方債發行及其他多方因素影響，也有市場人士認為6月降準降息有必要。

降息 債券 國債

上一則

華為跨足越野車 余承東鎖定賓士G系列

下一則

英特爾衝刺先進製程 攜手台鏈 追趕台積

延伸閱讀

華策會表彰服務社區傑出人士

華策會表彰服務社區傑出人士
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
中國超長期國債 20分鐘搶光

中國超長期國債 20分鐘搶光
摩根大通法拉盛分行 舉行社區研討會

摩根大通法拉盛分行 舉行社區研討會

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

2024-06-01 10:20
聯準會（Fed）今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。路透

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

2024-06-01 11:29
財政部29日起將啟動一系列回購，而聯準會6月起將放緩縮表，這兩項舉措都將為公債市場提供支持。(美聯社)

債市有好消息 2舉措將為美債市場提供支持

2024-05-26 21:53

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度

瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度