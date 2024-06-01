美超微梁見後：在台擴充是首選 盼新園區短期內拍板

台北科技大學1日舉行畢業典禮，美超微 （Supermicro）創辦人暨執行長梁見後受邀返校對學弟妹演講，梁見後受訪時暢談AI的發展。（記者林俊良／攝影）

AI 伺服器大廠美超微（Supermicro）已在台灣桃園設廠，創辦人梁見後今(1)天表示，美超微未來成長會更好，繼續往台灣擴充，成立新園區，是很自然的事，希望短期內就會拍板，強調「在台擴充是首選」，和台灣產業聯繫一定更密切。

他也透露，此行一定會和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 會面，並與台灣供應鏈 交流。

2024台北國際電腦展將於下週登場，除了黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰等科技大咖出席，梁見後訪台也受到關注。

北科大今天舉行112學年度畢業典禮，梁見後睽違13年返校演講，以學長身分，向2400名即將畢業的學弟妹，分享他創業成功的處事法則。

梁見後出身台灣嘉義，曾說過「希望永遠投資台灣」。美超微已在台灣桃園八德打造亞太科技園區廠房，媒體關注其投資台灣的新計畫，梁見後受訪時透露，一定有在為下一座新園區打算，美超微過去成長不錯，未來成長更好，「繼續往台灣擴充，再成立新的園區，這是很自然的」。

針對新園區何時可拍板，他表示，希望短期內，也就是幾個月、幾季就有好消息，美超微全球園區都在擴充，除了美國之外，台灣、馬來西亞、歐洲都在擴充，他強調，「只要有機會，在台灣擴充是我們的首選」。

梁見後今天回到母校，期望把創業經驗分享給年輕學生。他提到，AI對各個領域影響很大，台灣在電子半導體、電腦工業相關的產業接觸，比其他世界各地都來得早，很難能可貴。

他也透露，在台灣也一定會和黃仁勳會面、共進晚餐，雙方的合作從20幾年前就開始，現在合作越來越緊密；他也強調會和台灣供應鏈會面，未來和台灣產業聯繫一定會更密切。

針對AI伺服器供應鏈吃緊，他表示，現在供給還是缺，且AI成長會持續很久，就像工業革命演進200年，AI成長軌跡會類似，看好輝達繼續發揚光大；他也提到，AI人才永遠短缺，台灣學生都很優秀，這就是台灣經濟發展領先世界的原因。