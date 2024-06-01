史上最多CEO現場較勁 COMPUTEX展AI應用百花齊放

安謀執行長哈斯將在台北國際電腦展發表演說。(美聯社)

台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，今年聚焦AI 議題，輝達 、超微等晶片 大廠高層將齊聚台灣，演講主題圍繞在人工智慧（AI），各家廠商將在展場爭相展現與供應鏈夥伴的合作成果，彼此較勁意味濃厚。AI應用則已從雲端擴及車用、家電和安防等，呈現百花齊放的榮景。

今年台北電腦展聚焦AI，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將搶先於6月2日在台大體育館主題演講，為電腦展活動拉開序幕；而超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰則在6月3日進行開幕主題演講。

隨後，英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）、高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、伺服器廠美超微電腦（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後、聯發科副董事長暨執行長蔡力行、恩智浦（NXP）執行副總裁暨技術長芮吉（Lars Reger）及台達研究院院長闕志克等人也將應邀主題演講。

安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）將出席聯名活動並發表演說。外貿協會董事長黃志芳指出，今年電腦展共有9名AI產業領袖擔任主題演講主講人，是開展有史以來最多CEO的一屆。

黃仁勳今年在COMPUTEX前，搶先於5月26日與妻子Lori Huang搭機抵達台灣，較6月2日在台大體育館主題演講時間早了1週，成為各界關注的焦點，也預先為今年電腦展炒熱話題。

輝達執行長黃仁勳（前右）與妻子Lori Huang（前左）在台與台積電創辦人張忠謀等人餐敘，對於粉絲要求簽名有求必應。(中央社)

黃仁勳動向備受矚目，他不僅照例與多年好友台積電創辦人張忠謀和張淑芬夫婦餐敘，還現身夜市、餐廳，享用台灣美食。他受訪時強調，「台灣已經處於AI的中心」，利用這個絕佳機會對台灣非常重要。世界上所有使用AI的電腦，很大部分受惠於台灣的貢獻，這是一個非常好的開端。

除了AI電腦外，AI應用已擴及AI手機、汽車、家電、穿戴裝置和安防等領域，呈現百花齊放的熱況。台積電囊括全球高達9成的AI先進製程市占率，明顯感受到AI強勁需求，預估今年AI加速器需求將激增2.5倍，並看好AI新時代將充滿黃金契機。

輝達於今年3月舉辦的GTC大會中，已搶先發表採用台積電4奈米製程打造的Blackwell架構AI晶片B100和B200，還有吸睛的人形機器人。輝達產品應用也擴及製造、醫療、研究等領域。

輝達這次在電腦展將攜手包括宏碁、華碩、技嘉、鴻佰科技、英業達、微星、和碩、雲達、美超微、緯創、緯穎等合作夥伴，展示合作的新產品。

另一晶片大廠超微近年積極搶攻AI晶片市場，計劃分食輝達獨霸的市場大餅。蘇姿丰應邀來台，將以「高效能運算邁向AI時代」為題為COMPUTEX電腦展開幕主題演講，分享AMD如何攜手策略技術合作夥伴在資料中心、邊緣及終端使用者設備，突破AI與高效能運算領域的極限。

超微將展示與合作夥伴的AI和運算新方案，蘇姿丰也將現身技嘉等合作夥伴的攤位站台，與黃仁勳一別苗頭的意味濃厚。

晶片大廠英特爾執行長季辛格也將在電腦展主題演講，展示AI如何在資料中心、雲端、電腦，以及全球的網路和邊緣應用中開啟新的可能，並揭露英特爾資料中心和客戶端運算新方案，將AI融入到開放式生態系當中，實現AI無所不在。

觀察目前各家廠商布局，大多廣泛投入雲端至邊緣應用，除在產品性能較勁，提升運算能力，能源效率也不斷改善，並追求更高的機架密度，協助數據中心在電力、空間受限情況下，實現更高的工作負載吞吐量。

國內IC設計大廠聯發科是智慧手機晶片龍頭，並具備WiFi無線網路和多媒體技術，主攻AI智慧手機和邊緣AI市場；至於車用智慧座艙領域，則採取與輝達合作策略。

美超微（Supermicro）今年將展示其模組化構建式方案，支援各種外形尺寸、處理器、記憶體、網路等技術，有助於企業創造客製化系統，因應各類型的運算用途。此外，AI運算帶來的散熱解決方案也是市場關注議題，液冷技術可降低能源消耗與資料中心總體擁有成本，也將是今年COMPUTEX展示重點。