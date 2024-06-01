全球AI武林大會...台COMPUTEX電腦展聚焦AI 3大亮點搶先看

台北市電腦公會理事長彭双浪。(中央社)

2024台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月4日至7日舉行，今年大會以「AI 串聯、共創未來」（Connecting AI）為主題，全場將圍繞熱門的人工智慧（AI），從雲端 AI伺服器、邊緣的AI PC等裝置，到下游各種AI新創應用，展出最完整的AI解決方案。

根據產研機構顧能（Gartner）最新研究報告，預估2024年全球IT支出上看5.06兆美元，比2023年成長8%，並預估到2030年成長達到8兆美元，主要動力就是生成式AI需求的加入。

主辦單位之一的台北市電腦公會理事長彭双浪日前接受中央社獨家專訪，他表示，這波AI浪潮對台灣是千載難逢的好機會，台灣擁有最完整的科技供應鏈，是各國建立AI算力的最佳合作夥伴。

在AI題材助陣下，今年COMPUTEX共吸引來自36個國家與地區，約1500家海內外科技廠商參展、4500個展位，這個數字比2023年的1000家廠商、3000個展位大幅成長5成，已經回到疫情前水準。

今年COMPUTEX參展熱度將隨著AI題材及國際重量級科技業者到場持續增溫，盤點今年觀展的3大亮點包括：

1、AI大咖齊聚，宛如全球AI武林大會

彭双浪日前向中央社採訪團隊預告，「你唸得出名字的全球AI大咖，幾乎都會來」，他笑稱「沒來COMPUTEX，就好像不是大咖？」

COMPUTEX雖然6月4日開幕，全球AI晶片 教主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月26日已迫不及待抵達台灣，6月2日黃仁勳將在台大體育館發表主題演講，分享AI時代如何帶動全球新產業革命的發展，預料將再次掀起旋風。

不讓黃仁勳專美於前，包括超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）、高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）、聯發科副董事長暨執行長蔡力行、美超微（Supermicro）總裁暨執行長梁見後、恩智浦半導體（NXP）執行副總裁暨技術長芮吉（Lars Reger）、台達研究院院長闕志克等重量級科技大咖，將齊聚今年電腦展，接力發表專題演說。

2、AI PC等邊緣運算裝置將傾巢而出

近年由ChatGPT掀起的生成式AI浪潮席捲全球，主要資本支出集中在雲端的AI伺服器與機房建置，NVIDIA獨領風騷；但接下來，為了分擔AI雲端機房沉重的運算壓力，外界預期會有愈來愈多AI算力逐漸從雲端下放到AI PC、AI手機等邊緣裝置，今年COMPUTEX電腦展將吹響AI邊緣裝置的第一聲集結號。

微軟在5月底下旬的Build開發者大會上，宣布聯手3大晶片廠、6大電腦業者，共組「Copilot+ PC」生態圈，全力推動AI PC，6月的COMPUTEX將成為第1個展示場，包括華碩、宏碁都準備在今年電腦展，端出全系列的AI PC新品。

而微軟欽點的3大晶片廠AMD、Qualcomm和Intel，三大執行長也將齊聚今年台北國際電腦展，與NVIDIA互別苗頭意味濃厚。

3、秀AI應用，新創展會InnoVEX參展國創紀錄

AI要普及，除了晶片和硬體之外，更重要的是應用。與COMPUTEX同步舉辦的InnoVEX新創展會，今年聚焦AI、智慧移動、半導體應用、綠色科技等4大創新主軸，共吸引超過30國、近400家新創公司參加，參展國家數量創下歷史新高，其中又以AI新創占比最高。

今年InnoVEX新創展會包括澳洲、比利時、巴西、法國、印尼、印度、日本等7國，在展中設立國家主題館。經濟部中小及新創企業署、經濟部產業技術司（TREE計畫）、國科會台灣科技新創基地（TTA）、陽明交大、Garage+、StarFab等新創加速器與育成單位，也都在展中設立主題館，總數高達23個。