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高雄房價起漲？隆大董事長：還沒到天花板 現僅是開始

記者王昭月／高雄即時報導
隆大營建董事長陳武聰（右）指高雄房市大好，但建商土地取得愈來愈困難。(記者王昭月／攝影)
隆大營建董事長陳武聰（右）指高雄房市大好，但建商土地取得愈來愈困難。(記者王昭月／攝影)

隆大營建（5519）今年股東常會通過2023年財報，年營收43.65億（台幣，下同，約1.3億美元），年減7.39億元（約2200萬美元），每股稅後純益3.69元，股東常會並通過配發現金股息2.20元，董事長陳武聰指，獲利略減是因為去年政府數度打炒房，但房市現已趨於穩定，且高雄房市在高科技產業帶來眾多高薪職位的剛性需求下，今年將比去年好，明年又比今年好，房價還沒到天花板，「現在只是開始而已」。

隆大股東常會也改選4席董事和3席獨董，董事有陳武聰、陳又齊、鳳凰投資公司和大虹投資公司，3席獨立董事為林向愷、江雍正和賴碧瑩，由陳武聰續任董事長。

隆大營建113年度預計可銷售入帳的建案包括「鳳凰頌」、「鳳凰冠」、「鳳凰天畝」與「鳳凰VILLA」，預計可完工入帳的承攬案，包括高市光華段「鳳凰康澤」、「裕鐵鍍4廠辦公室與宿舍結構與公用槽區工程」，林德官七賢案與屏東國際棒球場工程。隆大目前土地約1.2萬坪，包括已經動工的7個建案、2個預售案、以及3個未動工案，今年下半年，規劃推出2案，一個位在高雄大學生活圈，另一個則是橋頭科學園區案。

陳武聰在股東會表示，從事房地產事業40多年來，見到高雄房市第一次強烈曙光，高雄房市真的很強，且房價天花板還沒到，現在應只是開始而已，今年會比去年好，明年又比今年好。

不過他也感嘆，建商在土地的取得十分吃力，政府部門釋出的土地少，民間地主則是開高價，約2年半前，隆大鳳凰Villa旁一塊地開價每坪28萬元（約8000美元），當時沒買成，近期價格已經拉高到每坪48萬元（約1.5萬美元），「我出價每坪43萬元要買，地主連理我都不理」。以前隆大少碰地上權或捷運聯輪案，現在不排除以合建或合資方式參與。

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