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中禁單踏板煞停 特斯拉首當其衝

財經新聞組／綜合報導

中國工信部27日發布意見徵求稿，為避免駕駛在緊急剎車誤踩油門，對於具有電力再生剎車系統的汽車，擬禁止透過鬆開油門達到完全煞停。這意味中國將率先禁止使用單踏板模式煞停，勢必衝擊電動車續航力，龍頭特斯拉首當其衝。

中央社報導，當前純電動汽車都具備單踏板（One-pedal）模式，駕駛踩油門會前進，鬆油門就會減速，並在減速的時候進行動能回收，不僅可增加續航力，也具有煞車的效果；駕駛若選擇最強回收力道，鬆油門可完全煞停。許多車廠甚至標榜開電動車不必踩剎車，但這也增加安全疑慮。

中國工業和信息化部27日發布公告，就「乘用車制動系統技術要求及試驗方法」等五項強制性國家標準公開徵求意見，意見徵求至7月27日止。

「徵求意見稿」對裝備電力再生式制動系統的車輛的附加要求增加如下條款：對於A型及同時具有A型和B型電力再生制動系統（electric regenerative braking system）的車輛，在前進檔下透過鬆開加速踏板實現的制動作用不能使車輛減速至停車。

「徵求意見稿」指出，近年來隨著A型電力再生式制動系統技術應用的逐步廣泛，由於駕駛長期透過控制加速踏板來實現制動停車，可能會導致養成相應的駕駛習慣，在緊急制動工況下出現誤踩等誤用的情況。

「徵求意見稿」說，為明確A型電力再生作為一種輔助制動的定位，在經過充分行業調研和討論的基礎上提出該要求，旨在引導駕駛養成良好的駕駛習慣，保證行車安全。並考慮行業技術和產品現狀，此條款給出單獨的過渡期時間。

中國「汽車之家」發文指出，簡單來說，新規實施後，鬆開加速踏板還是可以動能回收，車輛還是會減速，但必須補一腳剎車才能停住，不踩剎車不會停住。

據新浪科技，對於中國工信部擬出新規，不少汽車博主將其解讀為，規定正式實施後，特斯拉的單踏板模式將被禁止，想剎車得踩剎車踏板。對於網傳解讀，特斯拉中國未予置評。特斯拉客服表示，特斯拉的車輛沒有單踏板模式，它的功能叫動能回收。

在此之前的2021年1月，特斯拉透過軟體升級，改變駕駛的開車習慣，強制使用者只能使用單踏板模式。

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