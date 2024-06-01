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全球第3 華為穿戴市占衝上13%

記者林宸誼／綜合報導
華為憑藉Watch GT4在中國的強勢出貨，以13%的全球市占位列第三。(取材自華為官網)
華為憑藉Watch GT4在中國的強勢出貨，以13%的全球市占位列第三。(取材自華為官網)

市場研究機構Canalys發布最新數據顯示，今年第一季全球可穿戴腕帶設備的出貨量達4120萬支，與去年同期基本持平。其中華為憑藉Watch GT4在中國的強勢出貨，以13%的全球市占位列第三。

中國科技媒體「芯智訊」報導，今年第一季，蘋果全球出貨量年減12%，呈現持續下降趨勢，但仍以18%的市占位列全球第一；小米依託腕帶類豐富的產品組合和海外的快速擴張，出貨量年增38%，以15%的全球市占排名第二。

華為則是憑藉Watch GT4在中國的強勢出貨，出貨量年增46%，以13%的全球市占位列第三；三星進軍入門級設備，推出新品手環Galaxy Fit3，出貨量年增4%，以7%的市占位列第四。

印度品牌Noise受印度市場整體市場表現不佳的影響，今年第一季出現緩跌2%，但仍以5%的市占擠進第五。

如果從中國可穿戴腕帶設備市場來看，華為今年第一季出貨量年增38%，以38%的中國市占穩居第一；小米年增15%，以22%的市占位列第二；小天才、蘋果和榮耀分別以9%、6%和2%的市占，位列第三至第五名，且出貨量均呈現不同程度的下滑。

若把目光放大到亞太地區，那麼印度智慧手表巨頭Noise、Fire Boltt牢牢占據了當地市場前兩名的地位，而蘋果、小米及印度的boAt，則分列第三、四、五名。

值得關注的是，隨著AI大模型的火熱，相關企業紛紛將AI與可穿戴設備相結合。例如，三星近日宣布即將推出的One UI 6 Watch系統將集成Galaxy AI功能；360推出首款接入360大模型的11X AI版兒童手表，號稱「真AI兒童手表」；OPPO與Keep也在今年合作，共同探討硬體、演算法大模型以及行銷品牌等方面。

Canalys分析指出，創新將成為可穿戴市場振興的核心驅動力。

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