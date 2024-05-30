秀出握手黃仁勳的可愛漫畫 鴻海股東會透露：與輝達有新合作

鴻海董事長劉揚偉今日在股東會上透露，鴻海未來還會與輝達合作開發AI機器人生產系統，一同合作軟硬體解決方案。(記者鍾張涵／攝影)

鴻海 今(31)天上午在新北土城虎躍總部舉行股東會，鴻海董事長劉揚偉透露，去年鴻海科技日很榮幸邀請到黃仁勳 與鴻海一同宣布三大智慧平台上的合作，未來鴻海還會與輝達合作開發AI 機器人生產系統，一同合作軟硬體解決方案。

劉揚偉表示，自己昨天跟「AI教父」黃仁勳吃飯，黃仁勳提到AI產業的規模上看一百兆美元，他對前景充滿信心，未來鴻海和輝達「我們會有更多合作」，請大家拭目以待。

鴻海今日舉行股東會，劉揚偉在會上簡報中秀出一楨可愛的黃仁勳與劉揚偉漫畫。他表示，雙方夥伴關係非常緊密，下周在台北國際電腦展（Computex）上，會有更多消息。

鴻海董事長劉揚偉今日在股東會上透露，鴻海未來還會與輝達合作開發AI機器人生產系統，一同合作軟硬體解決方案。劉揚偉並在會上的簡報中秀出一楨可愛的黃仁勳與劉揚偉漫畫。(記者鍾張涵／攝影)

今日鴻海在股東會現場，展出有黃仁勳親筆簽名的AI伺服器，吸引許多股東駐足拍照。

鴻海日前參展輝達（NVIDIA）GTC 2024，展示與NVIDIA合作因應下世代需求的AI伺服器與液冷機櫃，以及應用在電動車的最新智能駕駛控制器解決方案。劉揚偉也出席與會NVIDIA GTC主題演講活動，以行動力挺，見證AI伺服器新品的發表，並感謝NVIDIA創辦人黃仁勳在鴻海科技日（HHTD23）的站台。

鴻海旗下子公司鴻佰科技在GTC大會展出多種AI伺服器產品，包括Ingrasys NVDIA MGX伺服器及最新世代AI數據中心液冷解決方案GB200 NVL72。其中，GB200 NVL72搭載72個高性能NVIDIA Blackwell GPU和36個NVIDIA Grace CPU，透過第五代NVLink互連串聯成單一大規模GPU，加快大型語言模型的推論速度。

去年鴻海集團在伺服器營收達到新台幣兆元，在全球市占率近4成；劉揚偉預期，鴻海集團AI伺服器在集團整體伺服器比重，可從去年的3成升至今年約4成，AI伺服器營收成長幅度，同樣上看4成水平。他預期AI伺服器將是鴻海集團未來主要成長動能之一，可成為鴻海下一個兆元營收產品。鴻海也將在高雄設立AI效能實驗室，進行系統化分析，達成客戶最高品質的要求。