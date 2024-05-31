黃仁勳：台灣應投資主權AI 讚「你們生產世界上最有價值的產品」

輝達執行長黃仁勳（右上）30日晚宴請供應商，開場就豪氣站上椅子談話，一旁的華碩董事長施崇棠豎起大拇指按讚。（記者林澔一／攝影）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 30日在台灣宴請供應鏈，高喊「我們正進入AI 的新世代」，下個世代的伺服器商機非常大，並大力讚揚台灣夥伴生產的品項是「世界上最有價值的產品」，輝達也會持續投資 台灣。

媒體詢問，台灣是否應投資主權AI，黃仁勳回應：「是，絕對是這樣」，直言每個國家都應該投資自己的AI，因為國家的數據資料，就等於是自然資源，這屬於國家自有，每個國家都應該善用，把資料轉換成為AI。

黃仁勳昨天席開七桌，在餐敘一開始，便霸氣站在椅子上致詞。他指出，我們正在進入AI的新世代，你們生產的東西，是世界上最有價值的產品，這個AI世界若是沒有你們的產品，就不可能產生，這是令人興奮的時刻。

黃仁勳並對供應鏈夥伴喊話：「我們還有很多工作與努力要做，我們一起工作已經30年，未來十年仍將持續」。現場立刻有人附和，「我們enjoy（享受）」，而黃仁勳也回應「我也enjoy」。

黃仁勳強調，台灣是AI科技的中心，與台灣的朋友及CEO們相聚在一起，也為這個新時代做準備，科技的擴張將使得台灣受益，因為台灣占據了中心地位。

被問到輝達是否會持續投資台灣？黃仁勳表示，「我總是投資台灣，台灣是我最重要的國家之一，輝達的生意從台灣開始，我們在這建立晶圓，也在這裡建立系統，還有許多生意上的合作夥伴。

黃仁勳這次來台，預期又會成為下周台北國際電腦展（COMPUTEX）的焦點之一。廣達集團旗下雲達總經理楊麒令昨日出席餐敘前受訪透露，下周電腦展對我們來說，就是「火力展示」的重要場合與時間點，會把這一、兩年的努力在電腦展中展現出來。

對於黃仁勳表達將持續投資台灣，楊麒令也說，黃仁勳無庸置疑是看好台灣。