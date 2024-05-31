陷恒大財報造假風波 普華永道會計事務所面臨至少1.3億美元罰款

全球四大會計師事務所之一的普華永道（PwC）深陷於恒大財報造假風波。（路透）

全球四大會計師事務所之一的普華永道（PwC）深陷於恒大財報造假風波。媒體報導，中國財政部 最快可能在本周宣布行政處罰，普華永道將面臨至少人民幣10億元（約1.3億美元）罰款，遠超去年對德勤（Deloitte）處以人民幣2.1億元（約2897萬美元），將創下中國對會計事務所開出的單張罰單紀錄。

彭博提到，恒大地產被指2019年和2020年兩年虛增營收逾人民幣5600億元（約772.5億美元），北京當局因此而展開調查普華永道在中國恒大集團 會計做法上扮演的角色。

知情人士稱，中國財政部的行政處罰可能還包括暫停普華永道在中國的部分業務，處罰決定尚未最終確定，仍存變數。截至目前，中國財政部和普華永道皆未就報導有正式回應。

自2009年中國恒大上市以來，普華永道一直擔任其審計工作，直至去年1月雙方才解除合作，且出具都是無保留意見的審計報告。但自恒大爆雷以來，普華永道就備受質疑。

此前有媒體報導，恒大清算人正在準備控告普華永道。不久後，普華永道又因網路盛傳的舉報信遭香港 會計及財務彙報局（香港會財局）調查。

今年3月18日，恒大地產收到香港證監會行政處罰及市場禁入事先告知書，「恒大地產披露的2019年、2020年年度報告存在虛假記載」。而對於恒大連續多年的年報，普華永道均出具了標準無保留意見。

每日經濟新聞報導，此前，一封「是誰把普華永道帶入恒大這個火坑」的匿名信在網路流傳，普華永道被指捲入恒大財務造假案。

隨後普華永道回應稱，該匿名信含有有關普華永道及部分合夥人的不實資訊，相關言論與事實明顯相悖，嚴重侵害了普華永道的商業聲譽和合法權利，造成了惡劣影響。公司已經採取應對措施。

今年4月19日，香港會財局曾發布公告稱，該局注意到一份舉報信流傳並獲傳媒廣泛報導，該舉報信就羅兵咸永道（普華永道）會計師事務所的品質管制系統，以及對中國恒大集團進行的審計質素的潛在缺失表達嚴重擔憂。