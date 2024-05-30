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FT：匯市壓迫人行 讓人民幣貶值

編譯任中原／綜合外電
中國人行今年來一直維穩人民幣匯率，每天的參考匯率一直在7.09~7.11之間。但最近市場匯率一度比參考匯率低2%，是八年首見，足見人民幣賣壓沉重。 （路透）
中國人行今年來一直維穩人民幣匯率，每天的參考匯率一直在7.09~7.11之間。但最近市場匯率一度比參考匯率低2%，是八年首見，足見人民幣賣壓沉重。 （路透）

外匯市場正大力壓迫中國人民銀行（央行）讓人民幣貶值，因為投資人賭美中之間的利率差距，將使更多投資人拋出人民幣。

英國金融時報（FT）報導，人行今年來一直維穩人民幣匯率，每天的參考匯率一直在7.09~7.11之間。但最近市場匯率一度比參考匯率低2%，是八年首見，顯示市場人民幣賣壓沉重。

市場壓迫人民幣貶值，主要是反映美國10年期公債殖利率約4.5%，而中國殖利率僅2.3%。上海外匯交易商表示，「許多交易商預期人民幣會出現一次性的貶值，與2015年類似，因為過去幾個月來人民幣累積的貶值壓力沈重」。

人民銀行目前不願讓人民幣急貶，主張維穩匯率。人民幣貶值對全球貿易影響重大，可能會使中美貿易關係益發緊張。人民銀行之前會隨著市場情勢而調整參考匯率，但最近參考匯率卻不尋常地平穩，儘管市場匯率已逼近波動區間的下限，這顯示人行正在抵禦人民幣貶值壓力。

人民幣今年來雖對美元貶值2%，但仍是亞洲的強勢貨幣；今年日圓已貶值逾11%，韓元貶值逾5%。摩根大通外匯策略專家表示，目前市場由空頭主導；市場雖預期美國聯準會（Fed）今年稍晚時將降息，但可能只是小幅降低，且人民銀行已表示將維持低利率，必要時甚至還會降息，因此在可預見的未來美國殖利率仍將遠高於中國。

國際貨幣基金（IMF）首席副總裁高萍娜本周建議，人民銀行應考慮讓人民幣更有彈性，表示「這將能降低中國的通貨緊縮風險，並有助於吸收外部震撼」。

不過人民銀行迄未暗示將改變現行的匯率政策。人行在最新的貨幣政策季報中指出，人行將「果斷地糾正匯市的心理性行為，並抵禦匯率調整過度的風險」。

分析師指出，純粹從貿易的角度來看，人民幣匯率並未被高估，因為出口成長持續強勁，以往在這種情況下人民幣通常會對美元升值。

一些交易商指出，人行正在考慮如何釋放人民幣的貶值壓力，例如逐步下修參考匯率。中信證券交易商相信，人行未來幾周會將參考匯率緩步朝向7.11~7.12移動，以避免大幅動盪。

匯率 殖利率 貨幣

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