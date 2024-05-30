我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

漢堡賣太貴？ 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

比亞迪混動車熱賣 恐掀價格戰 同業競推車款搶商機

記者林茂仁／綜合報導

比亞迪發表第五代DM-i雙模混合動力技術，包括每100公里油耗2.9公升（每升可跑34.4公里）、發動機熱效率46.06%及綜合續航里程高達2100公里，三項數據均刷新世界紀錄。

同時，比亞迪推出相關混動車產品，是否引發中國車市新一輪價格競爭受到關注。

澎湃新聞報導，比亞迪董事長王傳福表示，今年4月上半月，中國新能源車的零售滲透率首次超過了50%，這是歷史性的時刻，新能源汽車成為主流，燃油車成為非主流。

新能源汽車主要有純電和插電混動兩條路徑，王傳福強調，中國的插電混動汽車已經位於「世界之巔」，去年在中國市場上插電混動車型銷量年增85%，已經成為新能源市場最火爆的賽場。

王傳福並說，「截至目前，比亞迪插混車型累計銷量已經超360萬輛，中國每賣出兩輛插混車型，就有一輛是比亞迪；全球每賣出四輛插混車型，就有三輛是中國品牌。」

DM-i是比亞迪旗下插電式混動系統品牌，第五代DM-i技術首搭車型秦L DM-i和海豹06 DM-i並開啟上市和交付。秦L DM-i和海豹06 DM-i共推出五版本，售價為人民幣9.98萬-13.98萬元。

今年以來，比亞迪進一步加速了新車上市周期，同時以「增配降價」的方式多次對旗下經典款車型降價，把多款車型售價推至人民幣十萬元以內，這給共處一個價位區間的合資車企帶來了巨大壓力，尤其是以低油耗為賣點的日系車。

實際上，比亞迪的DM-i超級混動技術是目前中國最主流，也是銷量高的插電混動系統。其最大的特點就是以電為主、用油為輔。自從比亞迪DM-i插混系列車型熱賣之後，中國國內自主品牌也在紛紛加碼自己的插混技術和車型，使得插混市場更加競爭。

摩根史坦利發表報告表示，比亞迪海豹06DM-i和秦LDM-i將率先搭載該混動技術，每部車均價售價低於人民幣十萬元，相關產品推出應可增加批發量，該行將監測此會否引發中國車市新一輪的價格競爭。

摩根史坦利

上一則

新加坡將擴大境內資料中心規模35% 為量子運算戰略砸逾2億美元

下一則

聯想獲沙國主權基金投資

延伸閱讀

中國傳砸60億元人民幣 鼓勵全固態電池研發

中國傳砸60億元人民幣 鼓勵全固態電池研發
插電混合動力車 中國銷售勁揚84%

插電混合動力車 中國銷售勁揚84%
純電產品銷量表現不如預期 中國理想汽車將裁5600人

純電產品銷量表現不如預期 中國理想汽車將裁5600人
比亞迪4月中國銷量居首 超過特斯拉5倍

比亞迪4月中國銷量居首 超過特斯拉5倍

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
財政部29日起將啟動一系列回購，而聯準會6月起將放緩縮表，這兩項舉措都將為公債市場提供支持。(美聯社)

債市有好消息 2舉措將為美債市場提供支持

2024-05-26 21:53
大摩預期到2028年，AI PC將占整體PC市場的65%。圖為宏碁在5月發表Copilot+ PC—Swift 14 AI筆記型電腦。(圖/宏碁提供)

大摩看好AI PC市占衝高 4年後達65% 點名這些企業受惠

2024-05-27 01:15
晶片製造商和人工智慧寵兒輝達飆升9.32%，股價突破1000元。該公司發布強於預期的第1財季業績，並宣布進行10比1的股票分割。美聯社

輝達財報無力回天 道指挫逾600點 表現今年最糟

2024-05-23 16:44

超人氣

更多 >
四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣