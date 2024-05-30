比亞迪混動車熱賣 恐掀價格戰 同業競推車款搶商機

比亞迪發表第五代DM-i雙模混合動力技術，包括每100公里油耗2.9公升（每升可跑34.4公里）、發動機熱效率46.06%及綜合續航里程高達2100公里，三項數據均刷新世界紀錄。

同時，比亞迪推出相關混動車產品，是否引發中國車市新一輪價格競爭受到關注。

澎湃新聞報導，比亞迪董事長王傳福表示，今年4月上半月，中國新能源車的零售滲透率首次超過了50%，這是歷史性的時刻，新能源汽車成為主流，燃油車成為非主流。

新能源汽車主要有純電和插電混動兩條路徑，王傳福強調，中國的插電混動汽車已經位於「世界之巔」，去年在中國市場上插電混動車型銷量年增85%，已經成為新能源市場最火爆的賽場。

王傳福並說，「截至目前，比亞迪插混車型累計銷量已經超360萬輛，中國每賣出兩輛插混車型，就有一輛是比亞迪；全球每賣出四輛插混車型，就有三輛是中國品牌。」

DM-i是比亞迪旗下插電式混動系統品牌，第五代DM-i技術首搭車型秦L DM-i和海豹06 DM-i並開啟上市和交付。秦L DM-i和海豹06 DM-i共推出五版本，售價為人民幣9.98萬-13.98萬元。

今年以來，比亞迪進一步加速了新車上市周期，同時以「增配降價」的方式多次對旗下經典款車型降價，把多款車型售價推至人民幣十萬元以內，這給共處一個價位區間的合資車企帶來了巨大壓力，尤其是以低油耗為賣點的日系車。

實際上，比亞迪的DM-i超級混動技術是目前中國最主流，也是銷量高的插電混動系統。其最大的特點就是以電為主、用油為輔。自從比亞迪DM-i插混系列車型熱賣之後，中國國內自主品牌也在紛紛加碼自己的插混技術和車型，使得插混市場更加競爭。

摩根史坦利 發表報告表示，比亞迪海豹06DM-i和秦LDM-i將率先搭載該混動技術，每部車均價售價低於人民幣十萬元，相關產品推出應可增加批發量，該行將監測此會否引發中國車市新一輪的價格競爭。