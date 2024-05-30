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小紅書攻電商 力拚直播帶貨

記者謝守真／綜合報導

中國電商戰場進入全新階段，有「中國版的Instagram」之稱的社交平台小紅書，近期將旗下電商買手營運業務與商家營運業務合併，組成電商營運部門，顯示小紅書接下來要發力品牌店的直播帶貨。

中國財經新媒體《36氪》報導，上述新合併的電商營運部，將統一管理買手營運和所有商家營運，由銀時（花名）負責，向小紅書首席營運長柯南匯報。知情人士表示，「銀時先前是小紅書直播業務負責人，他的背景也能更好地實現買手和店舖直播共同發展」。

另有接近小紅書電商的人士透露，直播帶貨是小紅書電商今年重點的投入方向。買手營運和商家營運收攏為一個部門營運，實現「人」和「貨」的統一，本身也能提升效率。此前，買手經營業務與商家營運業務分散在兩個獨立部門。而小紅書藉由買手建立起直播帶貨業務之後，正在逐步豐富店鋪直播供給，形成買手直播和店舖直播並行發展的狀態。

據悉，小紅書去年曾整合電商業務與直播業務，組成全新一級部門－交易部，與其社群部、商業部平行。此後，直播帶貨被放到更重要位置，小紅書於去年8月提出「買手時代已來」。如今，買手模式已成為小紅書電商特色。分析認為，從買手直播擴展到商家店舖直播，是小紅書電商放大交易規模的必經之路。

中國電商產業近年來競爭激烈，除傳統電商外，各種新平台如小紅書、抖音等相繼投入戰局。小紅書商業化路線搖擺多年後，去2023）年喊出「買手電商」口號，也逐漸看到成績。

小紅書 電商 抖音

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