我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

漢堡賣太貴？ 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

聯想獲沙國主權基金投資

記者謝守真／綜合報導
全球個人電腦（PC）龍頭聯想集團引進沙國主權基金作為戰略合作夥伴。 （取材自聯想集團官網）
全球個人電腦（PC）龍頭聯想集團引進沙國主權基金作為戰略合作夥伴。 （取材自聯想集團官網）

全球個人電腦（PC）龍頭聯想集團引進中東主權基金作為戰略合作夥伴，聯想昨（29）日宣布與沙烏地阿拉伯主權財富基金Public Investment Fund（RFI）的全資附屬公司—Alat，訂立戰略合作框架協議。聯想集團將向Alat發行20億美元的零息可轉換公司債（CB），日後Alat若行使換股權，將持有聯想集團約12%股權。

根據戰略合作協議，聯想集團將在沙國設立中東和非洲（MEA）市場地區總部，並將在沙國新建個人電腦與伺服器製造基地。Alat將為該公司提供支持和協助，以確保戰略合作順利實施。而該生產設施將擴大聯想現有的全球業務和生產布局，該公司目前在全球已有30多個製造基地。

不過，聯想向Alat發行的20億美元CB的轉換價為10.42港元，低於聯想集團最新股價。因此，聯想集團昨日股價並未受到此利多刺激，一度下跌超過4%，隨後股價緩慢回升。截至收盤，股價下跌1.69%，收在11.62港元。

據雙方合作協定，聯想發行的20億美元可轉債所得款項淨額將用於償還公司現有債務、補充營運資金及一般企業用途。而向Alat發行的可換股債券並無利息，到期日為三年後，可據條款及條件轉換為股份。零息可換股債券到期時，可按初始轉股價每股10.42港元轉換為股權，相較於債券認購協議簽訂前連續30個交易日的每股成交量加權平均價溢價約10％。

據悉，RFI是全球當前全球最大的主權財富基金之一，資產管理規模超過7千億美元，是沙國國家戰略「2030願景」計畫的重要執行機構；Alat涉足先進工業、半導體、智慧設備等領域，旨在打造一專注於先進工業和電子產品的全球永續技術製造中心。

據華爾街見聞指出，聯想在與中東主權基金建立合作關係前，其產品和技術已進入中東和非洲市場，主要客戶包括沙烏地阿拉伯石油公司（沙特阿美）、阿聯酋國家石油公司供應與貿易部門及多個公共部門機構。

債券 石油 沙烏地阿拉伯

上一則

比亞迪混動車熱賣 恐掀價格戰 同業競推車款搶商機

下一則

中國砸8億美元 固態電池國家隊成軍

延伸閱讀

石油巨擘沙烏地阿美最快周日宣布二次發行 融資可能破100億美元

石油巨擘沙烏地阿美最快周日宣布二次發行 融資可能破100億美元
美公債又下跌…有基金做空美10年債 押注今年利率不動

美公債又下跌…有基金做空美10年債 押注今年利率不動
主權AI掀話題 鴻海、緯創等台鏈跟著火

主權AI掀話題 鴻海、緯創等台鏈跟著火
路透：台灣小資族加入「存債大軍」 債券ETF規模全球排第六

路透：台灣小資族加入「存債大軍」 債券ETF規模全球排第六

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
財政部29日起將啟動一系列回購，而聯準會6月起將放緩縮表，這兩項舉措都將為公債市場提供支持。(美聯社)

債市有好消息 2舉措將為美債市場提供支持

2024-05-26 21:53
大摩預期到2028年，AI PC將占整體PC市場的65%。圖為宏碁在5月發表Copilot+ PC—Swift 14 AI筆記型電腦。(圖/宏碁提供)

大摩看好AI PC市占衝高 4年後達65% 點名這些企業受惠

2024-05-27 01:15
晶片製造商和人工智慧寵兒輝達飆升9.32%，股價突破1000元。該公司發布強於預期的第1財季業績，並宣布進行10比1的股票分割。美聯社

輝達財報無力回天 道指挫逾600點 表現今年最糟

2024-05-23 16:44

超人氣

更多 >
四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣