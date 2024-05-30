中國砸8億美元 固態電池國家隊成軍

中國官媒報導，中國將投入約人民幣60億元用於全固態電池研發，包括寧德時代、比亞迪等六家企業或獲得政府基礎研發支持。（路透）

中國固態電池「國家隊」呼之欲出。據官媒《中國日報》報導，中國將投入約人民幣60億元（約8.2億美元）用於全固態電池研發，包括寧德時代、比亞迪、一汽、上汽、衛藍新能源和吉利共六家企業或獲得政府基礎研發支持。

全固態電池，具有潛在的高能量密度、安全性和低成本等優勢，被國際普遍認為是下一代新能源動力電池的發展大勢，目前各國均加大投入該顛覆性的技術，以求突破。

報導指出，多位知情人士確認，此項行業內史無前例的項目由政府相關部委負責實施，鼓勵有條件的企業對全固態電池相關技術展開研發。

該專案經過嚴格篩選後，最後具體分為七大項目，聚焦聚合物和硫化物等不同技術路線。

行業專家表示，比起人民幣數十億的基礎研發投資本身，該項目將促進企業和產業鏈上下游加碼投入全固態電池研發，引發鯰魚效應，或帶動人民幣兆元級別的市場，為全球綠色轉型和世界範圍的可持續發展注入新的動力。

實際上，全固態電池被寄予厚望，分析認為，主因在於其具有性能優勢，理論上能徹底解決電動汽車目前在安全性、續航里程、電池成本等三方面的痛點。

在降低生產成本上，目前一輛電動汽車中，電池系統的成本約占40%，而正極材料則占到整塊電池成本的40％。

中國業內專家表示，固態電池可以拓寬正極材料的選擇，「全固態電池的成本有望實現40%的降幅。」

此外，在安全性的加持下，全固態電池能夠應用的層面場景也更廣。財經網站《金融界》報導，隨著無人機、飛行汽車等新興交通工具的發展，對高能量密度和高安全性電池的需求日益增長。

固態電池有望成為上述這些應用場景的理想選擇，為低空飛行器的發展提供重要的技術支撐。

不過，發展全固態電池還有不小的挑戰，像是技術仍不成熟、離量產還有一段距離等。

事實上，全球車企投入全固態電池也是趨勢，在國際上包括日本豐田 、日產、本田 分別計劃於2027年、2028年和2030年開始向市場投放搭載全固態電池的電動汽車。

此外，供應商企業韓國三星SDI、SK On、LG新能源也紛紛發布全固態電池的商業化計畫。

第一財經引述智慧芽數據，從技術來源（專利申請人）看，日本占全球專利申請量的比率近40%，為全球固態電池領域專利申請最多的國家，中國中國排第二，占比約為26.6%。

從專利申請所在地來看，中國中國是全球固態電池專利布局最多的市場，約占31.4%。日本約占27%，緊追在後。

據國盛證券預測，2025年全球固態電池需求量為17.3GWh（百萬度），到2030年全球固態電池需求量有望超過200GWh，2025年至2030年的年複合增長率達65.8%。