iPhone在中國銷售回溫 出貨量增52%

4月蘋果中國iPhone出貨量大增52%。圖為上海蘋果門市展示的iPhone 15 Pro。（路透）

在零售合作夥伴的一系列降價促銷下，蘋果iPhone 在中國的銷售回溫，4月出貨量躍增52%。

中國信息通信研究院（CAICT）的最新數據顯示，中國智慧手機出貨激增，4月國內市場手機出貨量2407.1萬支，年增28.8%。彭博資訊計算指出，國外品牌的出貨量約350萬支，iPhone占了絕大多數。在經歷今年1到2月的劇烈下滑後，iPhone 3月中國銷售成長，之後迅速攀升。

今年初以來，蘋果及其中國經銷商一直在降價促銷，且降價措施將延續到6月18日購物節。蘋果最新一代iPhone的銷售出現二位數下滑，因為在高階手機的市占輸給華為 。

彭博分析師指，最新調查顯示中國消費者升級換機的意願增強，iPhone的中國銷售下滑窘境近期有望告終，「iPhone在中國持續萎縮的市占可能很快就會回穩，因為我們的最新調查顯示，在被華為取代後，蘋果正重新成為中國消費者青睞的智慧手機品牌」。

中國國產品牌手機4月出貨量2057.6萬支，年增25.5%，占同期手機出貨量的85.5%。1到4月中國國產品牌手機出貨量7628.6萬支，年增20.9%，占同期手機出貨量的83.4%。