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銷售不振 中國一汽大眾傳至少裁565人

財經新聞組／綜合報導
一汽大眾由於今年2、3、4月銷售量持續不振，均較去年同期萎縮，加上朝新能源車輛轉型面臨困難，決定裁員565人。（新華社資料照片）
一汽大眾由於今年2、3、4月銷售量持續不振，均較去年同期萎縮，加上朝新能源車輛轉型面臨困難，決定裁員565人。（新華社資料照片）

中國老牌合資汽車大廠一汽大眾由於今年2、3、4月銷售量持續不振，均較去年同期萎縮，加上朝新能源車輛轉型面臨困難，決定將其廣東佛山分公司至少裁員565人。一汽大眾坦承，這是其「首次進行較大規模的裁員行為」。

中央社報導，一汽大眾同時表示，為「保障社會的穩定，避免不良輿情的出現」，公司希望政府部門「給予相關的支持及指導工作」。

一汽大眾是由中國第一汽車集團與德國福斯汽車（Volkswagen，中國稱「大眾」）合資成立的大型汽車製造廠，成立於1991年，是中國老牌的龍頭級中外合資汽車廠。

綜合每日經濟新聞等中國媒體報導，一份題為「一汽大眾汽車有限公司佛山分公司計畫減員情況彙報」、在5月13日發布的文件指出，一汽大眾佛山分公司有「富餘人員」（超出員額，工作上不需要的人員）700多人的「職位難以繼續安排」。

為此，一汽大眾佛山分公司將從上述「富餘人員」中，選擇從2019年7月到任、在今年7月勞動合約期滿的690人，再從中選取「績效排名較後」的565人，以勞動合約期滿為由不再與員工續約，並依相關法律規定給予「經濟補償」。

報導引述這份文件內容指出，為配合裁員工作，一汽大眾佛山分公司將於5月25日至6月10日停產。但一汽大眾事後卻否認此事，指停產消息並不屬實，裁員調整不會影響日常生產經營。

這份文件最後特別提到，一汽大眾自經營以來「首次進行較大規模的裁員行為」，為「保障社會的穩定，避免不良輿情的出現」，公司希望政府部門「給予相關的支持及指導工作」。

報導指出，一汽大眾朝新能源汽車的轉型面臨困難，「戰略性突圍成困」，銷售表現不佳。據官方數據，今年1至4月，一汽大眾累計銷售量約為51.43萬輛，雖較去年同期成長0.9%，但在單月銷售量上，其2、3、4月銷售量分別下滑了16.2%、4.2%及15.6%。

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