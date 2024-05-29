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中國城投公司陷融資困境 轉型國企

財經新聞組／綜合報導
中國部分城投公司透過收購、合併公司資產、成立新公司等方式達到轉型國企標準，以國企名義融資，或發行無須向國家登記的364天境外債籌資。(取材自百度百家號)
中國部分城投公司透過收購、合併公司資產、成立新公司等方式達到轉型國企標準，以國企名義融資，或發行無須向國家登記的364天境外債籌資。(取材自百度百家號)

據中國媒體報導，中國各地城投公司融資陷入困境，部分城投公司透過收購、合併公司資產、成立新公司等方式達到轉型國企標準，試圖避開城投身分，以國企名義融資，或發行無須向國家登記的364天境外債籌資。

中央社引述據中國媒體南方週末報導，今年以來，中國各地的城投公司紛紛轉型，透過新設立公司或改名等方式轉型成產業類國企。

據商業查詢平台天眼查數據顯示，自2024年元旦至5月20日，中國各地新成立的400多家國有企業中，名字或業務涉及產業投資、產業發展的企業數量共有75家。

該報調查發現，中國多地城投公司轉為產業類國企，原因在於各地城投公司融資陷入困境，轉型為產業類國企可避開城投身分在公開市場融資。

任職於山東一家城投公司的張彬（化名）表示，新成立的產業類公司會由國資控股，與城投平台之間沒有股權關係，但還是由城投公司負責實際運營。

他指出，因融資受限，集團今年新成立一家產業投資公司，將上百億的經營性資產移轉到新公司，用來融資，產投公司正在評級，基本能拿到AA+評級，然後發債。

不過城投公司想轉為產業型國企仍得達到一定要求。多名城投業者表示，按現行政策規定，滿足「335指標」後，才能被認定為產業類國企，從而提高發債成功率。

「335指標」指城投非經營性資產（城建類資產）占總資產比重不超過30%，非經營性收入（城建類收入）占總收入比重不超過30%，財政補貼占凈利潤比重不得超過50%。

上海一家融資租賃公司員工表示，為滿足「335」指標，部分城投企業會透過收購上市公司、合併上市公司資產、成立新公司等方式，以降低城建類資產比重。

除了轉型為產業類國企外，許多城投公司將目光放在發行364天境外債，以擴大融資規模。

364天境外債，為發行時間在一年內的境外債券。依中國政策規定，發行一年期以下的境外債，無需向中國國家發改委申請備案登記，成為多數城投公司籌資的另一解方。

過去兩年，364天境外債的主要發行對象是城投平台，債券種類為美元債。據中誠信國際研報顯示，2022年，中國全國364天境外債共發行人民幣122.76億元（約16.9億美元），其中城投占26.89%；2023年發行419.10億元，城投比重69.21%。

今年在監管要求下，364天境外債逐漸淡出城投市場。今年第一季，中國全國僅發行2檔城投公司的364天境外債。

融資 投資 債券

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