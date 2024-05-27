中國銷量跌引發經銷商抗議 保時捷全力安撫

保時捷的Taycan電動車上月在北京一個媒體活動上展示。 (路透)

彭博資訊報導，保時捷（Porsche）汽車廠正在與中國的經銷商協商，希望能夠緩和雙方關係。中國的保時捷經銷商傳出不滿電動車 的銷售虧損要求補助，並且對今年的銷售任務提出異議。

由於近來電動車市場需求疲軟，汽車產業正在重新思考先前要擺脫內燃機汽車的轉型規畫。因應這個市場變化，保時捷與中國經銷商展開討論，了解在商業策略、顧客服務可以如何調整。保持捷沒有對新的方向提供細節，只強調雙方都計劃進行更緊密的合作。

彭博指出，保時捷和其他西方汽車製造商在中國電動車市場占有率下降，因為當地競爭對手增加產品供給，提升了市場地位。另外，中國經濟受到房地產 危機的拖累，電動車整體市場需求也減弱，由此引發的降價行動，侵蝕了製造商和經銷商的利潤。

先前中國媒體提及，部分保時捷中國經銷商要求保時捷賠償銷售電動車產生的虧損，也不同意今年的銷售任務目標。去年，中國市場約占保時捷總銷量的四分之一。

保時捷2023年在中國市場的交車量下降15%，今年銷量繼續下滑，第1季度年減達24%。第1季保時捷的北美交車量也下降了23%，但主要是由於與海關相關的貨運延遲。

這並非德國 車廠與中國經銷商第一次發生緊張關係。福斯汽車旗下奧迪品牌2017年解決了與中國經銷商的糾紛，賠償金額未予揭露。 2015年，BMW支付中國經銷商8.2億美元，幫助經銷商彌補虧損。