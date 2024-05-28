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神祕買家收購29%股份 恒大汽車股價漲86%

記者黃雅慧／綜合報導
正在清算中的中國房企恒大集團準備出售旗下恒大汽車公司股權，消息令恒大汽車27日股價急漲。（取材自微博）
正在清算中的中國房企恒大集團準備出售旗下恒大汽車公司股權，消息令恒大汽車27日股價急漲。（取材自微博）

恒大汽車26日公告有29%股份被神祕買家收購，股票在27日復牌首日大漲86%，收在0.71港元。但恒大汽車也提醒，相關正式協議尚未簽訂，條款書不具有法律約束力。建議投資者「份外審慎」。分析認為，儘管恒大汽車能獲得資金支持，但恒大集團仍處債務泥淖，造車業務危機難以扭轉。

公告指出，公司共同及個別清盤人為代表中國恒大集團（清盤中）、恒大健康產業集團、Acelin Global Limited（統稱潛在賣方）與一名潛在買方訂立條款書。潛在賣方與潛在買方或會就買賣潛在賣方所持公司股份訂立最終買賣協議。

條款協議中透露，潛在買方將向恒大汽車提供貸款，以資助集團持續經營及發展集團電動汽車業務。恒大汽車坦言，公司目前資金嚴重短缺，天津工廠自今年年初以來已不再生產作業。

恒大汽車在去年8月一度獲得中東電動車公司紐頓集團注資，當時稱將對恒大汽車進行首筆5億美元投資，另有人民幣6億元過渡資金將自公告後5個工作日開始陸續到帳，以確保天津工廠能正常生產。

但受到母集團恒大集團債務重組進度不順利影響，恒大汽車1月1日公告，紐頓集團對恒大汽車的股份認購協議及公司債轉股認購協議已於2023年12月31日失效，等於失去一筆救命資金。

且從電動車產業領域來看，中國乘聯會秘書長崔東樹分析，除自身發展問題外，新能源汽車市場競爭日趨激烈，在這種情況下，恒大汽車想要破局非常困難。

恒大汽車3月底披露2023年財報顯示，2023年實現總收入為人民幣13.4億元，其中超人民幣11億元收入來自物業銷售；全年虧損高達119.95億元。截至2023年12月31日，恒大汽車累計虧損已達1108.41億元，資產總額為人民幣348.51億元，負債總額人民幣725.43億元。財聯社數據統計顯示，自2019年開啟造車以來，截至去年底共生產恒馳5汽車1700輛。

恒大集團 投資 電動車

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