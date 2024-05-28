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中貸款利率跌至3% 存款利率恐再下調

記者黃雅慧／綜合報導
受到貸款利率下行，中國銀行息差承壓已經在警戒邊緣。（中新社）
受到貸款利率下行，中國銀行息差承壓已經在警戒邊緣。（中新社）

利率下行趨勢下，第一財經報導，中國多家銀行部分貸款利率已「內卷」至3%邊緣。消費貸領域，部分銀行通過「拼團」、發放優惠券營銷手段，將貸款年化利率（單利）拉低至2.7%；另外，有城市樓盤稱房貸利率能降至2.85%。業內人士認為銀行體系息差已經在警戒邊緣，為維護合理息差，未來再下調存款利率機率很高。

在利率降低的趨勢下，銀行的貸款價格戰仍在延燒。報導指出，「貸款拼團」等營銷活動勢頭更盛，疊加優惠後，競爭陣地從「3字頭」內卷至「2字頭」。北京商報報導，部分銀行消費貸、經營貸的年化利率（單利）最低能至2.98%。

「離月末不到一周，貸款指標完成的壓力還比較大，最近都在衝刺。」銀行一名客戶經理指出，快到年中，他所在的銀行網點目前放款進度不足30%，壓力巨大。由此顯示銀行的貸款端的「業績壓力」。

除了消費貸以外，房貸利率也下降。人行17日宣布取消中國全國層面房貸利率政策下限，各地開始跟進，廣東在24日除廣州和深圳外，其他19個城市均取消了房貸利率下限。同日，甘肅、河北、廣西等多地也紛紛官宣取消房貸利率下限。

廣東某市多家主流銀行首套房貸利率已從3.55%降至3.15%；二套房貸利率已從4.15%降至3.55%。部分地區樓盤甚至在宣傳廣告中稱「首付一點五成、商貸同享公積金利率，僅2.85%」

貸款利率下行趨勢，銀行息差再度承壓。史坦普全球評級近期發布報告稱，如果中國房價繼續下跌，中國放寬首付要求可能會暫時提振按揭貸款需求，並使一些銀行承壓。

中信證券研報，2024年第一季各類型上市銀行淨息差整體下滑超過12個基點。光大證券金融業首席分析師王一峰估算，按中國全國新發生按揭貸款利率下降30個基點計算，將影響銀行體系2024年淨息差約0.5個基點。

為解決息差壓力，東方財富證券總量組負責人、首席分析師曲一平認為，近期降息降準預期增強。當前中國通膨水平處於低位，實體經濟實際融資成本偏高，第二季降息可能是合理的。

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