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中國超長期國債 20分鐘搶光

記者謝守真／綜合報導
中國第二期超長期特別國債再度出現搶購。（路透資料照片）
中國第二期超長期特別國債再度出現搶購。（路透資料照片）

中國財政部27日推出的第二期超長期特別國債再度出現搶購，2024年第二期超長期特別國債在部分銀行向個人投資者開賣，開賣不到20分鐘即售罄，其中浙商銀行20年超長期國債不到十分鐘已經被搶購一空，而招商銀行手機銀行App顯示，該行人民幣5億元（約6902萬美元）額度大約在20分鐘內全部售罄。

盛寶銀行首席中國策略師黃永輝分析，鑑於低通膨和經濟放緩，法人機構和一般投資人正追逐安全且流動性強的資產，中國國債則是既安全又有流動性的選項。

第一財經指，與一周前的2024年超長期特別國債（一期）（「24特別國債01」）類似，此次參與「24特別國債02」銷售的銀行仍是招商銀行、浙商銀行等少部分銀行。

具體觀察此次銷售熱度，浙商銀行上述人民幣8000萬元額度不到十分鐘已經被搶購一空。浙商銀行北京地區某支行理財經理表示，「今早10點放了一批額度，10點半又放了一批，11點48分尚有約18萬份的額度。」不過，不到15分鐘銷售過半。

另，招商銀行手機銀行App顯示，該行5億元額度約在20分鐘內全數售罄。另有銀行人員表示，搶購「僅持續了幾分鐘（額度就沒有了）」。

中國財政部24日公告顯示，2024年超長期特別國債（二期）已完成招標工作，本期國債計畫發行人民幣400億元，實際發行面值金額400億元，期限20年，經招標確定的票面利率為2.49%，5月25日開始計息，利息按半年支付。

公告還指，27日進行分銷，29日起上市交易。此外，由於25、26日適逢周末，上述「24特別國債02」分銷窗口也僅27日一天，於10時至15時30分而已。

此前，5月20日，招商銀行、浙商銀行曾向個人投資者銷售30年期的「24特別國債01」（票面利率2.57%），銷售額度分別為5億元、3000萬元，其中浙商銀行在第一次上櫃2000萬元額度火速售罄後增加了1000萬元額度，同樣快速售罄。

國債 投資 財政部

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