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黃仁勳抵台掀人形機器人熱 麥肯錫：連顧問職務都可能被取代

記者陳美君／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳先前在GTC大會中展示人形機器人計畫。（美聯社資料照）
輝達執行長黃仁勳先前在GTC大會中展示人形機器人計畫。（美聯社資料照）

輝達執行長黃仁勳抵台再掀AI熱潮，對於「人形機器人」在金融業的運用，麥肯錫顧問公司董事合夥人譚宏27日指出，「長了耳朵和眼睛」的人型機器人應用無遠弗屆，可以解決更多更複雜的問題，未來若能完全操作，連「我們這些顧問都可能被取代！」

麥肯錫發布「2024年麥肯錫台灣銀行業生成式AI調查報告」，針對GenAI在台灣銀行業的發展進程及應用範圍，麥肯錫對台灣15家領先銀行、近40位高階主管的調查，GenAI將能顯著降低成本，提升業務收入及客戶體驗，每年為台灣銀行業創造約新台幣360至600億元(約11至18億美元)的額外利潤。

麥肯錫資深董事合夥人鍾惠馨分析，目前人形機器人在金融業上的應用深具想像空間，不過金融業的容錯空間較低，較可能會先在其他產業，例如照顧患者、心裡陪伴師等領域發展。

麥肯錫亞洲資深顧問管國霖認為，生成式AI在金融業上的應用可以非常精準，客戶是講國語、還是講台語、喜歡哪一個歌星、喜歡去哪裡旅行等，銀行握有客戶所有的刷卡資料，這些內容將可自動生成，得以更精準地與客戶溝通。

麥肯錫2024年透過問卷調查方式，對台灣超過15家商銀的高階主管進行調查，這些銀行具有相當的代表性，其加總淨收入占台灣銀行業總收入約七成，受訪者涵蓋了董事長、總經理、個金與法金的業務負責人、資訊長、策略長等職位。

AI 黃仁勳 輝達

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