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中國新國九條效應 「鐵公雞」上市企業變少了

記者黃雅慧／綜合報導
新「國九條」在4月中旬推出後，增強分紅穩定性。(新華社資料照片)
新「國九條」在4月中旬推出後，增強分紅穩定性。(新華社資料照片)

中國資本市場新「國九條」在4月中旬推出後，以往賺錢卻不分紅（配息）的鐵公雞業者大幅減少，央視依據公司披露2023年報統計，有230家上市公司計畫中期分紅配息。與此同時資本市場也有變化，今年以來有20家公司退市，同時退市預警仍然持續，並有約154家公司撤回IPO申請。

新版「國九條」針對資本市場發行上市、交易及退市制度，上市公司、行業機構、中長期投資者等市場參與方及監管自身建設，市場改革及開放深化要求等方方面面提出新規範，整體而言，「嚴」字當頭。

新規指出，強化上市公司現金分紅監管，增強分紅穩定性、持續性和可預期性，推動一年多次分紅、春節前分紅。滬深證券交易所在4月底專門修改《股票上市規則》，進一步加強分紅硬性規定。

2023年年報中，滬深交易所共有3635家上市公司宣布分紅派息方案，占比超70%，年增率超10%；現金分紅總金額達人民幣2.2兆元（約3037億美元），年增4%。分紅公司數量和金額均創歷史新高。

西南證券首席分析師張剛指出，不少公司將中期分紅正式作為制度納入上市公司章程當中。這有助於提高對股東的投資回報，將吸引更為龐大的境內外長線資金積極進場。新規定加強發行人第一責任和中介機構「看門人」責任，嚴查欺詐發行等違法違規問題，整治高價超募、抱團壓價等市場亂象。嚴格規定下讓許多準備上市公司知難而退。

經濟導報根據東方財富Choice數據不完全統計，截至22日，今年已有154家公司撤回IPO申請，其中上證主板29家，科創板23家，深證主板22家，創業板41家，北交所39家。

此外，新規定也對退市規定細化，特別針對打擊財務造假、內控失效等亂象。截至15日，A股市場今年已經有25家公司鎖定退市。

而退市風險警示的公司數量也明顯增加，財聯社統計，5月以來有46家A股上市公司「戴帽」。從這些被戴帽的公司來看，原因不脫經營虧損、無法出具財報、經營能力存在不確定性與存在虛假訊息等。

中證監會在「國九條」之下發布股東減持股份相關規定，指出要嚴格進行大股東身分管理、同時進一步明確控股股東、實際控制人的減持要求，防範利用身分、交易與工具繞道減持。被市場視為史上最嚴。

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