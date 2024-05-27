我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭木材倉庫大火 現場濃煙猛竄 居民被示警「緊閉門窗」

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

鴻海進擊AI機器人 動起來

記者蕭君暉、吳凱中、陳昱翔／綜合報導

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月4日至7日開展倒數，「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳已提前來台，讓AI人形機器人再度成為市場關注焦點。據悉，鴻海集團已全面「動起來」，由母公司鴻海領軍，旗下鴻準、樺漢扮演雙箭頭，三路進擊全球AI人形機器人市場商機。

輝達新平台問世後，讓AI人形機器人不再是遙不可及的夢，擅長製造的台廠不落人後，開始積極布局相關市場。

其中，鴻海「3+3」轉型策略中，分別布局電動車、數位健康與機器人三大未來產業，可以看出鴻海集團非常看重機器人產業未來的成長潛力。

鴻海集團先前與日本軟銀合作製造Pepper人形機器人，並持續布局機器人軟硬體整合方案，例如旗下法博智能（FARobot）就扮演關鍵角色，並推出自主移動機器人（AMR）軟硬體方案。

據悉，法博智能的機器人已打進台灣最大化纖業者的工廠產線，並導入面板廠。海外市場也切入美系半導體廠位於馬來西亞的後段封裝測試產線。

此外，鴻海集團旗下中國富智康子公司富泰京精密電子（北京）在去年4月下旬時，就投資入股貴陽沙克智能科技，間接布局AI演算法和特種智慧巡檢機器人。

根據財報顯示，目前鴻海在中國投資機器人項目對象包括達闥、上海賓通智能科技、成都釹媧創造科技等。

另外，旗下工業富聯也曾於2022年加碼投資思靈機器人（Agile Robots），並於同年12月上旬在浙江紹興成立富聯卓越科技公司，深耕機器人關鍵零配件、本體、系統等項目。

鴻海旗下機殼大廠鴻準也積極布局人形機器人市場。鴻準在今年股東會致股東報告書中強調，未來將投入資本在新的目標領域，包含機器人與人工智能（AI），目前正針對機器人的精進材料應用與表面處理等相關技術進行研發，期盼能掌握市場先機。

據悉，鴻準過去曾負責製造、組裝鴻海自用的「FoxBot」機器人，具有量產經驗，成為鴻海集團搶攻機器人商機的急先鋒，未來也很有機會切入AI人形機器人領域。

樺漢主要以機器視覺應用在AI機器人為主，如移動機器人AMR、人型機器人、協作機器人及工業機器人，樺漢旗下超恩也推出AMR自主移動機器人解決方案，專注人工智慧高效能機器視覺運算主機開發設計。

鴻海 AI 投資

上一則

西方藥廠「錢」進中國 授權協議金額創高

下一則

中國新國九條效應 「鐵公雞」上市企業變少了

延伸閱讀

傳Google擬攜手鴻海 於印度生產Pixel智慧手機

傳Google擬攜手鴻海 於印度生產Pixel智慧手機
越南籲製造業自主節電 鴻海也「被鼓勵」

越南籲製造業自主節電 鴻海也「被鼓勵」
路透：越南要求製造業減少用電 鴻海也「被鼓勵」自主節電

路透：越南要求製造業減少用電 鴻海也「被鼓勵」自主節電
蘋果拚印度製造 鴻海將受惠最大

蘋果拚印度製造 鴻海將受惠最大

熱門新聞

晶片製造商和人工智慧寵兒輝達飆升9.32%，股價突破1000元。該公司發布強於預期的第1財季業績，並宣布進行10比1的股票分割。美聯社

輝達財報無力回天 道指挫逾600點 表現今年最糟

2024-05-23 16:44
最新研究報告顯示，以晶圓代工收入計算，中芯國際市占率已成為全球第三大。路透

中芯晶圓代工市占躍居全球第三 超車聯電和格芯

2024-05-23 13:07
債券交易員再次懷疑美國聯準會今年是否真會降息兩次。(美聯社)

美債空頭重整旗鼓 債劵交易員再次懷疑FED今年會降息兩次

2024-05-21 22:05
有「女股神」之稱的方舟投資公司執行長兼投資長伍德認為，今日股票市場對現金和安全的追逐，跟1930年代初經濟「大蕭條」時期一樣強烈。路透

Nvidia舉不起美股大盤 女股神：大蕭條股市現象重現

2024-05-24 09:41
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美經濟「跌入糞坑」？克魯曼：道瓊4萬點打臉川普

2024-05-22 12:41
全球貿易的完美風暴正導致各地船運貨櫃運能短缺，造成海運費率暴漲。（路透）

海運缺櫃問題短期難解、加價搶艙再起 6月貨櫃運價看漲

2024-05-24 18:26

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名