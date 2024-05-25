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中國3千億人民幣「收購庫存房」紐時：不夠救市

財經新聞組／綜合報導
中國日前宣布提供人民幣3000億元，支持地方收購庫存商品房作為保障性住房。（中新社資料照片）
中國日前宣布提供人民幣3000億元，支持地方收購庫存商品房作為保障性住房。（中新社資料照片）

為拯救房市，中國政府此前宣布提供人民幣3000億元（約421萬美元，下同），支持地方收購庫存商品房作為保障性住房。但紐約時報指出，中國約有400萬套賣不出去的住房，估計需要數兆元，當局救市措施遠遠不夠。

中央社報導，中國政府17日宣布一連串救房市措施，重點之一是設立3000億元保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構支持地方國有企業，以合理價格收購已建成未出售商品房用作保障性住房。

其他措施包括降低全國層面個人住房貸款最低首付（頭期款）比率以及取消全國層面個人住房貸款利率政策下限等。

不過數據提供商萬得（Wind）的數據顯示，去年2月中國住宅竣工未售面積約3.25億平方公尺，根據一些估算，這相當於約400萬套住房。

紐約時報24日報導，中國有近400萬套無人願意購買的住房，當中國政府提出收購這些住房的措施後，經濟學家就提出質疑，包括地方政府是否會買下所有未出售的住房，以及如果地方政府買下這些住房後，找不到買家怎麼辦。

經濟學家估計，這項目的規模需要數兆元，而非數千億元。大多數人估計需要2兆至4兆元。

今年1月，中國人民銀行批覆1000億元的住房租賃團體購房貸款，支持重慶、濟南、鄭州、長春、成都、福州、青島、天津8個試點城市購買商品房用作長租房。

報導指出，1000億元當中，地方政府只用了20億元，顯示地方政府似乎對這項目不感興趣，因為消費者不想在小城市買房。

瑞銀中國房地產研究主管林鎮鴻表示，現在解決房市問題不在於政治意願，中國領導層支持回購計劃，給地方官員施加政治壓力，迫使他們採取行動，但地方政府收購住房可能會虧損。

他說，因為在一些人口正在減少的城鎮，對保障性住房的需求很少。

報導又提到，中國除了有大量已建成但未出售的住房，據保守估計，房企已出售但未完工的住房約有1000萬套，這是中國房市更大的問題。

不過，野村中國首席經濟學家陸挺在給客戶的電子郵件中表示，「在結束這場巨大的房地產危機方面，北京正朝著正確的方向前進」，但這是一項艱巨的任務，需要更耐心等待更嚴厲的措施。

中國日前宣布提供人民幣3000億元，支持地方收購庫存商品房作為保障性住房。（中通...
中國日前宣布提供人民幣3000億元，支持地方收購庫存商品房作為保障性住房。（中通社資料照片）

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