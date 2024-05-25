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景氣回暖 台製造業創25個月新高

記者許如鎧、陳素玲／台北報導
台經院公布台灣製造、服務、營建業三大營業氣候測驗點上月呈現「三升」，製造業更連五個月成長，但專家提醒仍須留意美中衝突及輸入型通膨問題。（路透）
台經院公布台灣製造、服務、營建業三大營業氣候測驗點上月呈現「三升」，製造業更連五個月成長，但專家提醒仍須留意美中衝突及輸入型通膨問題。（路透）

台經院發布4月景氣動向調查顯示，三大營業氣候測驗點呈現「三升」，其中製造業已連五個月成長，創25個月新高，雖增幅與服務業一樣呈持平，不過製造業廠商對未來半年景氣看法開始好轉。

數據顯示，4月製造業營業氣候測驗點為98.67點，月增0.35點，連五升並創25個月新高；服務業營業氣候測驗點為95.7點，月增0.65點。營建業則受惠台灣經濟好轉，增添企業擴廠和商辦建設意願，加上新青安房貸政策、通膨預期心理帶動購屋需求，4月營業氣候測驗點為107.39點，月增4.24點，終止連續2個月下滑態勢。

台經院表示，根據院內對製造業廠商所做的2024年4月問卷結果，認為4月景氣為「好」比率為24.8%，認為當月景氣為「壞」的比率則為18%。電子機械業與電力機械業均看好未來半年景氣看法，然而鋼鐵基本工業、金屬製品業與化學工業對未來半年景氣看法則多偏向持平。

景氣預測中心主任孫明德指出，根據截至5月20日的統計，能源、金屬、農產品等原物料多呈現上漲趨勢，除個別原因外，也牽涉4月物流中斷問題，以運河為例，聖嬰現象造成蘇伊士運河及巴拿馬運河運量縮減，可能導致載運原物料的散裝航運成本提升，若進口原物料普遍上漲，將帶動全世界與台灣下1波通膨壓力。

台經院指出近期地緣政治風險加劇，加上美、歐、中之間對特定產業的貿易摩擦持續升溫，增添全球通膨與經貿發展不確定性。

孫明德強調，先前將物價指數調到較高標準，主因為電價調漲的「內憂」與輸入型通膨「外患」。目前電價調漲造成的衝擊不如原先預期那麼劇烈，因此內憂算是解除。不過，孫明德說，台灣尚需留意輸入型通膨的「外患」，需觀察後續公布的相關數據。

除製造業景氣動向顯示景氣看法漸趨好轉，備受矚目的還包括房市。台經院產經資料庫總監劉佩真表示，從材料、人力及土地成本來看，短期內房市的價格恐怕不會下跌。

劉佩真指出，缺工問題依然存在，科技業如台積電在台灣不斷擴廠，在公共工程和民間工程持續增加情況下，營造人力需求不斷上升，外來引進的人力供給不及需求，再加上還有土地成本問題，短期內很難看到房價下跌狀況。

台積電 蘇伊士運河 房價

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