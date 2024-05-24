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台積電：AI加速器需求爆發

記者尹慧中／綜合報導

台積電23日召開2024年度技術論壇台灣場次，聚焦人工智慧（AI）創新商機。台積電兩位副共同營運長侯永清與張曉強都看好AI需求強勁，預期全球AI加速器需求年成長2.5倍，盼攜手夥伴一起面對半導體產業黃金契機的AI新時代。

台積電23日股價受惠大客戶輝達（NVIDIA）財報展望報喜，早盤開高一度衝上877元台幣創新天價，終場收875元台幣（約26.9美元），漲11元台幣，為收盤新高價。周四ADR早盤漲1.4%。

台積電總裁魏哲家23日因公務罕見缺席論壇，由兩位副共同營運長擔綱主講趨勢。張曉強幽默形容，AI需求迅猛，如同台積電客戶輝達採用台積技術推出的產品，這類應用成長曲線類似前日輝達股價高速上漲。

張曉強在侯永清後專題演講，並接棒展開幽默談話，他說，若AI未來持續進步，可能以後我和Cliff（侯永清）都不用站在這邊演講，可以請一個Avatar幫忙，語畢現場笑聲連連。

整體市場來看，侯永清預期，AI加速器年成長2.5倍，PC預估年增1-3%、手機也是，車用預估年衰退1-3%。此外，隨AI／HPC資料中心強勁，台積電持續擴張生態系統夥伴，已把記憶體、載板、封測夥伴納入生態系統。

外界分析，上述說法和台積電4月法說會看法一致，主因車用全球需求預期由成長轉為衰退，並點名AI市場需求強勁的成長趨勢。

台積電在4月法說會提到，伺服器AI處理器今年貢獻的營收將成長超過一倍，占台積電公司2024年總營收的11%-13%（low-teens），預估到2028年將超過20%。

就產業來看，侯永清說，預期不含記憶體的半導體成長10%，全球晶圓代工預估成長15-20%。相關說法也和法說會上一致。

在論壇期間，侯永清也運用ChatGPT3.5展示台積電如何幫助客戶。他表示，台積電不和客戶競爭，TRUST和夥伴關係可創造更多商業機會，半導體產業正迎來充滿黃金契機的AI新時代。

23日論壇開場按慣例由亞洲業務處長萬睿洋暖場，萬睿洋表示，今年的技術論壇聚焦AI，引領顛覆性創新的AI已經掀起第四次工業革命，更仰賴高效能運算的算力需求，先進的半導體技術可釋放AI實現看似不可能的創新，讓世界更美好。

AI 台積電 輝達

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