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美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

中國拚文旅 各地打造特色招牌

財經新聞組／綜合報導

中國全國旅遊發展大會近日在北京召開，多省市也紛紛出招，針對性地提出當地文旅發展方向。

中新社報導，新疆維吾爾自治區副主席孫紅梅在近期的記者會上表示，依託阿爾泰山、天山豐富的冰雪資源優勢，新疆推動冰雪產業集聚發展，打造世界冰雪運動和冰雪旅遊勝地。

山西省副省長湯志平近期表示，近幾年，山西在推進商文旅、農文旅、體文旅、交文旅等方面下了不少氣力。比如，山西花了七年時間，打造太行、黃河、長城「三個一號」旅遊公路，總長1.3萬公里，今年底建成。

河南正推動文旅與城市融合。河南省文旅廳廳長黃東升表示，將著力打造老家河南、天下黃河、華夏古都、中國功夫、殷墟甲骨文等中華優秀傳統文化超級IP，在建設中華文化傳承創新中心、世界文化旅遊勝地上邁出重要步伐。

除了日益豐富的出行場景外，出行體驗也是留客的一大關鍵。在提供更具親和力的旅遊服務方面，江西省委副書記、省長葉建春近期表示，江西始終堅持以遊客為中心，全力建設「旅遊誠信省」。

中國社會科學院旅遊研究中心秘書長金準表示，當前旅遊業迅速復甦，規模已基本恢復到2019年水平。旅遊業在拉動經濟、推動消費、提振信心、提升中國形象、推動文化交流等方面起到顯著作用。

目前，中國共有A級旅遊景區1.57萬家，其中5A級景區339家。加快推進文化和旅遊深度融合發展是旅遊業高質量發展的方向。

金準認為，各地文旅應進一步貼近市場、理解市場變化，盡可能引導和滿足新一代旅遊消費群體需求，如年輕人、老年人、親子家庭、學生研學四個群體，同時塑造地方旅遊特性和品牌。未來，各地文旅應如何有效發揮旅遊帶動作用，助力經濟社會高質量發展？金準認為，有待進一步釐清旅遊業社會定位和功能，確定適合中國發展的特色旅遊業發展道路，總體上進一步發揮旅遊業對社會經濟的作用。

河南 新疆 維吾爾

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