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中國鋰電構件龍頭科達利將來美設廠 震撼決定引熱議

記者黃雅慧／綜合報導
在美國對中國鋰電池產業發動限制措施之際，中國鋰電結構件龍頭科達利透露將在美投資建廠，這也是該公司首次在美設廠。(取材自科達利官網)
在美國對中國鋰電池產業發動限制措施之際，中國鋰電結構件龍頭科達利透露將在美投資建廠，這也是該公司首次在美設廠。(取材自科達利官網)

中國鋰電結構件龍頭科達利近期透露將在美投資建廠，這也是該公司首次在美設廠。在美國對中國鋰電池產業發動限制措施之際，科達利此舉引發熱議。財聯社引述公司相關人士表示，有評估過相關風險，但是在有明確訂單下才做的決定。

科達利是電池精密結構件和汽車結構件研發及製造企業，與電池巨頭寧德時代關係密切，2023年報顯示，其前五大客戶營收占比74.88%。該公司在2022年與寧德時代簽訂戰略合作協議，加快落實海外合作建設電芯結構件生產基地，實現雙方全球化配套合作。

科達利公告指出，該公司建設美國新能源動力電池精密結構件生產基地，投資總額不超過4900萬美元，來源全部為自有資金。工廠將生產動力、儲能電池精密結構件，全部量產後將實現年產值約7000萬美元。

不過，中國企業要出海到美國限制不少。一方面有美國通膨法案（IRA）對使用中國電池組件的電動車型施加稅收抵免的限制；另一方面，美國近期又宣布將對電動汽車等商品加徵關稅。

科達利目前在中國華東、華南、華中、東北、西北、西南等鋰電池行業重點區域形成生產基地的布局；海外生產基地上有德國瑞典、匈牙利等地，其中德國生產基地和瑞典生產基地處於配套客戶試生產階段；匈牙利生產基地一期已實現滿產，二期設備也持續到位中。

值得注意的是，科達利近期也與台灣公司合作拓展第二增長曲線。該公司在4月23日與台灣盟立自動化、台灣盟英科技擬共同投資設立深圳市科盟創新機器人科技有限公司並簽署「投資合作協議書」，共同進攻中國機器人市場。

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