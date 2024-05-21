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寧德時代持股51％ 攜手小米合設電池廠

記者謝守真／綜合報導
寧德攜手小米汽車等公司合資成立北京時代動力電池公司。圖為寧德在北京車展展出的麒麟電池。（中新社）
寧德攜手小米汽車等公司合資成立北京時代動力電池公司。圖為寧德在北京車展展出的麒麟電池。（中新社）

中國動力電池龍頭寧德時代攜手小米旗下小米汽車、北汽海藍芯能源科技及北京京能科技共組的合資公司，近日正式成立。中媒引述企業查詢系統天眼查App消息指出，該合資公司名稱為北京時代動力電池有限公司，註冊資本為10億（人民幣，下同，約1.38億美元），其中寧德時代在北京時代中持股達51%。

外界認為，小米汽車在短時間內銷量大爆發，後續對動力電池的需求將快速增加，藉由合資成立電池工廠，將有助於小米汽車獲得穩定的電池供應來源，也有利於寧德時代綁定重要客戶銷售大量電池。

據財聯社報導，天眼查App指出，北京時代動力電池有限公司已於5月17日正式成立，其法定代表人為寧德時代董事長助理孟祥峰，註冊資本10億，經營範圍包括動力電池、儲能電池的開發、生產和銷等。而股東資料顯示，該公司由寧德時代、小米汽車科技有限公司、北汽海藍芯能源科技（北京）有限公司、北京京能科技有限公司共同持股。

據了解，該合資公司股權結構方面，寧德時代持股51%，北汽海藍芯持股39%，而京能科技和小米汽車則各自持股5%。該公司將在北京投資建設電芯智能製造工廠，未來將能為各車企供貨，供車企自行開發、組裝為技術特性各異的整車電池包。

事實上，寧德時代近年先後已與多家車企合資建立工廠，其中包括吉利﹑一汽﹑廣汽﹑上汽等多家車企。至於與小米的合作，此次的北京時代動力電池將是更深度的綁定，早在去年12月，小米汽車就宣布其首款車型SU7，搭載的就是寧德時代的電池產品。

北京日報報導，寧德時代計畫新建北京工廠的消息最早於1月就已傳出。北京市發改委當時發布文章《北京將要推出1.0版產業地圖》提到將「開建寧德時代北京工廠」。隨後，在北京市政府今年2月印發的《2024年市政府工作報告重點任務清單》中，也包括開工建設寧德時代電芯工廠計畫第一期。

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