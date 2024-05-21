我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦租霸 1年嚇跑3名分租客 房東興訟驅離

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

字節「豆包」大模型 成中國最熱門AI聊天機器人

記者賴錦宏／綜合報導
字節跳動推出的豆包大模型，成為中國市場上最受歡迎的人工智慧聊天機器人。（路透）
字節跳動推出的豆包大模型，成為中國市場上最受歡迎的人工智慧聊天機器人。（路透）

中國科技公司字節跳動推出的「豆包」大模型，已成為中國市場上最受歡迎的人工智慧AI）聊天機器人。

根據彭博報導，行動應用數據分析公司Sensor Tower數據顯示，豆包去年下載量超過中國網路巨頭百度開發的人工智慧聊天機器人「文心一言」。目前，豆包已領先文心一言，並且在中國的iOS平台上擁有更多每月固定用戶。

根據Sensor Tower數據，豆包是蘋果公司iOS系統上下載量最大的人工智慧聊天機器人，截至今年4月，豆包一年內的下載量接近900萬次，文心一言緊跟在後，其下載量為800萬次。豆包的月活躍用戶也是最多的，用戶數逾400萬。

上述數據雖不包括安卓行動應用程式商店，但數據也顯示了人工智慧聊天機器人在中國市場的廣泛趨勢。字節跳動上周透露，豆包目前在行動和PC端擁有2600萬月活躍用戶。根據Similarweb數據，Open AI的ChatGPT行動應用程式在美國的月活躍用戶為670萬。

阿里巴巴和騰訊等中國科技公司近來均大舉押注人工智慧領域。除了開發自己的內部基礎模型，這些公司也向百川和智普人工智慧等新興企業投入了數億美元。

彭博產業研究分析師萊亞（Robert Lea）等人在報告中說，中國人工智慧新創公司月之暗面（Moonshot AI）研發的機器人Kimi，凸顯「該產業的低門檻」。

報告也指出，中國人工智慧領域雖然競爭激烈，但仍以免費服務為主。加上美國對先進人工智慧加速器晶片的貿易限制，可能會繼續阻礙中國人工智慧企業的貨幣化努力。

人工智慧 AI iOS

上一則

中國最大海上光伏電站 連雲港開工

下一則

台4月外銷訂單增471億美元 年增10.8% 2年來最強

延伸閱讀

黃仁勳是攻烏幫凶？傳俄羅斯軍用無人機採用輝達影像辨識技術

黃仁勳是攻烏幫凶？傳俄羅斯軍用無人機採用輝達影像辨識技術
韓英合辦第2屆全球AI峰會 擬加強施壓科技業管控風險

韓英合辦第2屆全球AI峰會 擬加強施壓科技業管控風險
「豆包」成中國最受歡迎AI聊天機器人

「豆包」成中國最受歡迎AI聊天機器人
降低風險 歐洲理事會通過人工智慧架構公約 具法律拘束力

降低風險 歐洲理事會通過人工智慧架構公約 具法律拘束力

熱門新聞

英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
美國投資人正處於「遍地黃金」的少見完美投資環境。（路透）

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

2024-05-17 07:10
台積電位於亞利桑納州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自AZFamily | Arizona News YouTube 頻道)

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

2024-05-15 21:10
全球目前有15位資產突破1,000億美元的超級富豪，圖為排名第一的路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。(美聯社)

身價破千億美元的超級富豪全球共15位 排名第一是他

2024-05-17 01:19
近來全球股市高奏凱歌，20大股市中，14個指數都飆破史上最高紀錄。圖為紐約證券交易所交易大廳。(路透)

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

2024-05-18 22:48
有「股神」之稱巴菲特旗下投資公司波克夏周三公布第1季持股變化時，可能透露自2023年下半年開始積累的「神秘」 股票。(路透)

巴菲特旗下波克夏買了哪支神秘股票？ 巴隆周刊這樣猜

2024-05-13 22:05

超人氣

更多 >
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘