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台4月外銷訂單增471億美元 年增10.8% 2年來最強

記者江睿智／綜合報導

台灣經濟部20日發布4月外銷訂單金額為471億美元，年增10.8%，表現優於預期，並創兩年來最大增幅。經濟部統計處長黃于玲表示，主因人工智慧（AI）及高效能新興運算（HPC）需求持續擴增。她分析，延續AI需求強勁，加上庫存回補效應及低基期，今年第2季接單有望持續正成長。

經濟部預測，5月接單金額約落在465億至485億美元，年增1.8%至6.2%。

經濟部指出，4月外銷訂單金額為471億美元，雖月減0.1%，但表現相當突出，為歷年同期第三高

黃于玲分析，主要有三大因素，一是AI需求強勁，HPC、雲端產品需求持續擴增；二是下游客戶回補庫存；三是低基期效應。她認為，這三大因素在第2季仍會持續，儘管仍未看到全球終端需求回溫，對未來接單樂觀看待。

針對主要接單貨品，黃于玲分析，資訊通信產品4月接單130.5億美元，為歷年同月第二高，年增8.4%，接單連續兩個月正成長，主要受惠於AI應用及雲端產業需求暢旺，伺服器及顯示卡接單成長。

但黃于玲提及，包括筆電、電腦及手機等消費性電子產品仍在去化庫存，現只看到中國大陸手機需求有回溫，其通訊器材零售總額已呈連11個月正成長，惟全球終端需求仍未明顯回升；現處新舊產品交替期，消費性電子產品終端需求回溫仍要看下半年。

電子產品4月接單171億美元，年增22.7%，為兩年來最大增幅，成長力道強勁。黃于玲說，AI及高效能運算等新興科技應用需求熱絡，帶動晶圓代工、晶片通路、印刷電路板等接單增加。

光學器材4月接單金額16.6億美元，年增13.5%，主因大尺寸面板價格維持高檔，加上電視面板及光學鏡頭接單成長。

展望未來，經濟部表示，高利率環境抑制全球經濟成長力道，加上美中角力持續升溫，以及地緣政治緊張情勢未歇，增添全球經濟前景不確定性，惟高效能運算、AI等新興科技應用加速擴展，對我半導體產業及伺服器等供應鏈需求殷切，可望挹注外銷接單成長動能。

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