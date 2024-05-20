不再任滴滴董事 柳青升任「永久合夥人」

中國線上叫車平台滴滴出行 19日宣布，滴滴董事長兼行政總裁程維決定，聯合創辦人兼總裁柳青接下來將升任為公司永久合夥人，柳青將不再擔任公司董事和總裁，同時，滴滴未來亦將不再設置總裁此一職位。

據新華財經，程維和柳青19日聯名發布內部全員信。信中程維和柳青首先以「小桔子」稱呼員工，並提到，雖然經常參加各個團隊的線下活動和會議，但有一陣子沒以這樣的方式跟大家溝通，跟大家說聲抱歉。

他們表示，這次我們有一個考慮了很久的想法，想在這裡第一時間跟大家溝通，即是程維決定升任柳青為公司永久合夥人，柳青不再任公司董事和總裁。

柳青在文中表示，再過一個多月，自己加入滴滴就滿十年了，一路走來有太多的感慨和感動，對未來也充滿期待，摩拳擦掌，希望自己未來能更聚焦在公司的長期建設。「因此，我跟董事會和Will（程維）提出申請，希望自己不再擔任董事和總裁，而是專注在公司的人才和組織建設、職能建設以及社會責任工作上，這是我內心非常想做的事。也請大家放心，我會繼續跟大家一起並肩奮鬥，用最好的狀態迎接自己在滴滴的下一個十年。」

而程維接著稱，「關於Jean（柳青）提出的想法，我們聊了很久，歸根究底我是尊敬和理解的。十年風雨兼程，身為公司的共同創辦人，Jean是我最親密的戰友和夥伴，未來也是。所以我決定，升任Jean為公司的永久合夥人，繼續向我報告」。

他表示，雖然柳青不再擔任總裁，但她分管的部門和職責不變，將繼續擔任首席人才官，推動組織變革和人才成長，「並和我一起推動公司在社會責任方面的工作。」