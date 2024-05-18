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蘋果拚印度製造 鴻海將受惠最大

記者蕭君暉／綜合報導

外電報導，印度科技部長強德拉謝克（Rajeev Chandrasekhar）在社群平台X發文表示，到2028年，蘋果估計有高達四分之一iPhone在印度生產。法人表示，蘋果在印度的iPhone製造商鴻海將受惠最大。

外電指出，蘋果開始在印度建立供應鏈，大部分生產由富士康（鴻海）與塔塔集團負責，兩家公司均在印度有相關業務。

截自去年1月，印度僅負責替蘋果生產5%到7%的iPhone；但到了去年底，印度生產的iPhone數量比率大幅提高到14%。印度目前替蘋果生產iPhone 12到15系列。

彭博社報導，上一個會計年度蘋果iPhone在印度的生產額達140億美元，較前一個年度增加一倍（約70億美元）。在地緣政治緊張情緒攀升下，擴大印度生產暗示蘋果加快降低對中國依賴的措施。

鴻海在去年11月下旬也公告，印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited在印度以自地委建廠房，參與投入1282.1億印度盧比（約15.39億美元）。此為鴻海近幾年在印度較大的投資金額，外界推測，主要是為了未來擴大在印度生產iPhone做準備。

印度 iPhone 鴻海

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