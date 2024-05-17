我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7大儲蓄方法 提升支付房貸能力

雷雨襲休士頓4死、逾86萬戶停電 市長籲「勿出門上班」

台股8年寫8亮點 漲幅冠亞洲

記者盧宏奇／綜合報導
台股指數及市值漲幅八年來均居亞洲之冠。（中通社資料照片）
台股指數及市值漲幅八年來均居亞洲之冠。（中通社資料照片）

中華民國總統蔡英文八年任期將屆，台灣證券交易所16日統計，台灣資本市場挾優異基本面及充沛資金動能，展現強大競爭力及韌性，過去八年台股指數及市值漲幅均居亞洲之冠，並於全球主要市場名列前茅，寫下指數締造新猷等八大亮點。

台灣金管會、證交所表示，台灣資本市場八年來繳出亮眼成績，首先，截至16日加權指數漲至2萬1304.26點，締造史上新里程碑，較2015年底上漲155.5%，2016年來表現領先全球主要證券市場；上市公司市值達67.8兆元（台幣，下同，約2.1兆美元），較2015年底增近1.8倍，較國際市場突出。

其次，2016年起陸續推出當沖降稅減半等新制，帶動日均值從2015年922億元（約28.5億美元），大幅成長3.4倍至今年前四月4031億元，為歷年新高。外資持股市值比重由2015年底38.5%增至2024年4月底42.6%。

第三，為落實普惠金融，證交所2017年推出股票及ETF定期定額投資，2020年增加盤中零股交易，帶動開戶數已達1277萬人，占總人口數54%，相較2015年約40%大幅成長。

再來是ETF高速成長，統計至今年第一季，台灣ETF規模較2015年成長21.3倍，優於全球成長3.3倍。至5月10日，共有159檔上市ETF，資產規模約2.5兆元（約772.2億美元），受益人數逾960萬人。

第五，證交所為孵育新創獨角獸，推出台灣創新板結合一般板，完善新創企業多層次籌資管道；IPO上市家數也穩健成長，2023年申請上市家數近十年新高，籌資金額更寫歷史最高。

第六，打造新經濟產業聚落與新護國群山，除新增上市公司產業類別，推出強化生技產業發展策略，並持續推動數位雲端、綠能環保及生技醫療三大產業。

第七，在亞洲公司治理協會公布的CG WATCH成績逐年提升，2023年台灣在12個亞洲國家排名第三，歷年最佳。第八，成立碳交所推出國際碳權交易平台，為支持產業實現碳中和目標邁出重要一步。

證券 綠能 中華民國

上一則

沃爾瑪電商銷售額年增22% 當季淨利躍升至51億

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

台積股價839元台幣創新高 市值21.75兆締新猷

台積股價839元台幣創新高 市值21.75兆締新猷
AV女優被爆找包養 怒公開丈夫身分：上市公司董事長

AV女優被爆找包養 怒公開丈夫身分：上市公司董事長
鴻海氣盛 股價站上逾15年新高 奪台股雙冠王

鴻海氣盛 股價站上逾15年新高 奪台股雙冠王
黑白集／台股3成看它榮衰 台積武林變「窄基」

黑白集／台股3成看它榮衰 台積武林變「窄基」

熱門新聞

英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
中國人民幣存款4月大減人民幣4兆元。（美聯社）

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

2024-05-12 10:17
台積電位於亞利桑納州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自AZFamily | Arizona News YouTube 頻道)

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

2024-05-15 21:10
母親節前夕，五位經濟學家分享媽媽給她們最棒的財務忠告，這些叮嚀讓她們受用一輩子。路透

聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧

2024-05-11 12:48
卡地亞二手名表的價格在過去一年逆勢上漲。 （美聯社）

勞力士、百達翡麗二手價跌 卡地亞卻逆勢上漲 反映出1件事

2024-05-10 06:17
拜登將於14日正式宣布對七大中製產品開徵及提高關稅。（路透）

美國宣布對7大中製產品開徵及提高關稅 電動車拉高到100%

2024-05-14 07:02

超人氣

更多 >
他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入
房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元
曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民
列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人
浪漫洗鴛鴦浴…男友1舉動她嚇壞喊分手 男網友力挺：真的超噁

浪漫洗鴛鴦浴…男友1舉動她嚇壞喊分手 男網友力挺：真的超噁