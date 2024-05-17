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中車企提升國產晶片使用率 目標明年達標25%

編譯簡國帆／綜合報導

日經新聞報導，在中國尋求打造具競爭力且自給自足的半導體供應鏈之際，北京當局正敦促國內主要汽車製造商，使用的中國國產晶片比率要在2025年前提高到25%，之後比率會再提高。

報導引述知情人士指出，工信部已要求上汽集團、比亞迪、東風汽車、廣汽集團及第一汽車集團，要在明年之前提高國產車用相關晶片的採購比率到20%或25%，涵蓋每輛車包含的晶片數量比率、以及總採購額的占比，「這個目標野心勃勃，最終將在汽車內使用所有國產晶片」。

知情人士說，目前為止，北京這項採購準則都不具強制力，但將以獎勵或社會信用體系鼓勵國內車廠遵循這項政策。工信部今年1月已發布國家汽車晶片標準，以加速強化這類晶片生態系。

中國一年賣出超過3000萬輛汽車，約占全球汽車銷量的三分之一，但當地供應的車用晶片比率只有10%左右。

汽車使用的感測器、微控制器及電源管理等多數晶片，都不需要先進生產工具或技術，意味著北京這項政策將嘉惠中國晶片製造商與供應商，但車用晶片重視可信度與安全性，因此汽車製造商大多不願更換供應商。車用晶片領域長期由英飛凌（Infineon）、德州儀器（Texas Instruments）、意法半導體（STMicroelectronics）、恩智浦半導體（NXP）及瑞薩墊子（Renesas）等業者主導。

墨卡托中國研究所（MERICS）資深分析師麥狄指出，電動車浪潮成為中國晶片製造商進入國內汽車供應鏈的一大機會，因為電動車產業還沒有既定供應鏈，是新入者的良機，雖然中國晶片製造商仍不太可能完全取代外國晶片，但有望擴大其他類型車用晶片的市占。

晶片 供應鏈 電動車

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