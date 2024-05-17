中國推新能源車下鄉 官方列出99款車

中國工信部等五部門公布2024新能源汽車下鄉活動通知，並於16日公布下鄉車型目錄，共有99款車型入列，較上年活動增加30款，包括比亞迪、吉利、一汽、小鵬、廣汽埃安、賽力斯、東風、江淮汽車、奇瑞新能源等主流品牌。

乘聯會數據顯示，今年4月，中國新能源車國內零售滲透率已達43.7%。相比之下，農村地區的新能源汽車滲透率卻遠遠不及，2023年時僅為17%。充電樁安裝建設用地、農村電網承載壓力、公共充電樁盈利模式等皆是亟待解決的制約因素。

為了刺激汽車消費，今年中國官方持續鎖定下沉市場（三線及以下城市、縣鎮與農村地區的市場）。業者認為活動能帶動當地營銷網絡外，在拉動內需、解決就業 也具戰略意義。

中國工信部、發改委、農業農村部、商務部 、能源局等五部門聯合印發通知，組織開展2024年新能源汽車下鄉活動，活動主題為「綠色、低碳、智能、安全—賦能新生活，樂享新出行」，活動時間為5月至12月。

通知表示，活動將選取適宜農村市場、口碑較好、質量可靠的99款新能源汽車車型，集中展覽展示、試乘試駕等活動；組織充換電服務；落實汽車以舊換新、縣域充換電設施補短板等支持政策；新能源汽車承保、理賠、信貸等金融服務；補齊農村地區配套環境不足之處等。

去年新能源汽車下鄉活動共有69款車型。中汽協公布此前2023年新能源汽車下鄉成績，活動車型總銷量達到320.87萬輛。實際上，中國新能源汽車下鄉自2020年至2022年，先後在山東、江蘇等十餘個省區市，舉辦17場專場活動、160場巡遊巡展活動，45家車企攜140餘款轎車、輕卡、多用途乘用車等車型參與活動，累計銷售412萬輛，占同期全國新能源汽車總銷量的35%。

不同於往年的是，今年新能源汽車下鄉活動是與汽車以舊換新活動同步進行的。近期不少地方在落實汽車以舊換新政策的過程中，將新能源汽車下鄉作為重點。