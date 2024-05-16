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中國商務部再駁產能過剩 將對美提高關稅採必要措施

記者陳政錄／即時報導
中國商務部發言人何亞東16日表示，將採取必要措施，堅決捍衛自身權益。（美聯社）
中國商務部發言人何亞東16日表示，將採取必要措施，堅決捍衛自身權益。（美聯社）

中國商務部16日下午舉行記者會，就外界持續關注美國提高關稅、產能過剩等問題，中國商務部發言人何亞東表示，中方堅決反對並已對美方提出嚴正交涉，將採取必要措施，堅決捍衛自身權益，並指總體來看，全球新能源產業仍處於起步發展、快速成長的階段，相關產能非但沒有「過剩」，反而是相對不足的。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

何亞東表示，中國對於美國單邊關稅措施的立場是一貫的。 對近期美方肆意提高對華301關稅的錯誤行徑，中方堅決反對並已嚴正交涉。

他說，中國將採取必要措施，堅決捍衛自身權益。 中國堅決反對各種形式的貿易保護主義，將採取一切必要措施捍衛自身權益。

就「產能過剩」，何亞東說，所謂「產能過剩論」有違常理和常識，毫無道理，完全站不住腳。 對產能問題要尊重規律和事實，客觀、全面、長遠地看。 總的來看，全球新能源產業仍處於起步發展、快速成長的階段，相關產能非但沒有「過剩」，反而是相對不足的。

他還表示，中國新能源產品廣受歡迎，這是企業拼出來的，不是政府補出來的，中國企業是靠長期努力脫穎而出的。

何亞東說，中國不存在世貿組織所規定的禁止性補貼，相關的補貼政策已及時全面向世貿組織通報。反觀美歐，近年來補貼力度顯著加大且帶有大量的排他性歧視性做法，給中國產品進入相關市場設置重重障礙，這是典型的保護主義做法，違反了世貿組織基本原則。

關稅 商務部 歧視

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