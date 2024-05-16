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台積股價839元台幣創新高 市值21.75兆締新猷

記者尹慧中、 編譯劉忠勇／綜合報導

台灣「護國神山」台積電15日再發威，盤中股價一度衝上844元台幣（約26.36美元）天價，終場收歷來收盤新高價839元台幣，上漲14元台幣，貢獻大盤漲點約112點，市值21.75兆台幣同寫新猷。台積電15日ADR早盤更是勢如破竹，一度攻上新高價154.76美元，換算普通股每股跨過1000元台幣大關。

此前，已有多家外資喊出台積電目標價1000元台幣，包括摩根史坦利（大摩）預期樂觀情境下為1080元台幣，瑞銀的樂觀情境目標價則上看1000元台幣。隨著ADR折合台灣普通股每股領先突破千元台幣大關，不僅讓台積電攻千元的目標更進一步，也為台股多頭增添強而有力的信心。

台幣兌美元匯率15日收32.312，以台積電每單位ADR表彰5股普通股換算，ADR盤中攻上154.76美元，剛好跨過新1000元台幣整數大關。

台積電ADR近期迭創新高，助攻台灣普通股走勢。外資15日買超台積電1.12萬張，連四日買超。

法人分析，台積電15日在台股走勢強勁，且外資連日加碼，反映市場對「護國神山」後市高度肯定，尤其台積電站在AI大浪的浪頭上，以稱霸業界的先進製程技術通吃所有AI晶片大廠訂單，伴隨半導體景氣回溫，各類訂單回籠，都是市場認同的關鍵。

台積電高度看好AI後市，總裁魏哲家於4月的法說會上修AI訂單能見度與營收占比，其中，訂單能見度從原本預期的2027年拉長到2028年。

法人看好，受惠全球雲端科技大廠加碼AI投資順勢帶動客戶瘋狂下單，台積電今年AI營收將首度突破百億美元，創新高，成為全球AI熱潮的大贏家之一。

台積電近期業績也展現強勁態勢，4月合併營收2360.21億台幣，為同期新高、歷史次高，月增20.9%，年增59.6%；前四月合併營收8286.65億台幣，年增26.2%，改寫同期新高。

法人推估，台積電本季營收約6330億台幣至6589億台幣，4月實際業績已達財測35.8%至37.3%，預期5月與6月累計營收介於3970億台幣至4229億台幣，若以平均值計算，單月合併營收約1985億台幣至2115億台幣之間，仍有機會改寫同期新高。

台積電先前預估，本季美元營收為196億美元至204億美元，匯率假設基礎美元兌台幣為32.3，換算本季美元營收有望逾200億美元，季增率上看8%，若以平均值計算則約200億美元，平均值約季增6%。

台積電 AI 匯率

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