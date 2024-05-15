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日系汽車苦戰 本田擬要求1,700名中國員工自願離職

記者林宸誼／即時報導
本田汽車於2024年4月17日發布專為中國市場推出的全新電動品牌「燁」。（北京日報）
本田汽車於2024年4月17日發布專為中國市場推出的全新電動品牌「燁」。（北京日報）

由於在中國銷售低迷，本田汽車開始在當地正式員工中，徵求自願離職人員。對象是在工廠從事生產業務的員工，已有約1,700人自願離職，佔到當地合資公司總人數的14%。

日本經濟新聞報導，中國的電動車市場價格戰持續，日本的汽車品牌在當地陷於苦戰，因此有需要調整經營方式，公司被迫向員工「開刀」。

本田預計與廣州汽車集團合組的廣汽本田有14%員工申請自願離職，主要是來自參與汽車生產工作的員工。

中國最大的新能源車企業比亞迪（BYD）的高管日前曾表示，「要在淘汰戰中勝出」，因此在今年2月對超過10款車進行降價。其他中國車企當地企業也緊跟在後，美國特斯拉也決定在中國對共4款電動車型進行降價。

日本企業僅靠擅長的品質和燃效性能，已經賣不動了。在4月的新車銷量方面，本田年減22.2%、豐田年減27.3%、日産年減10.4%，三大車日系車企在中國的業績都低於上年同期。

本田2024年度在中國的銷售計劃為106萬輛，比上年減少13%，比創出歷史新高的2020年度減少4成。隨著銷售低迷，預計本田將減少6月的工廠開工天數。

與低迷的日系車企形成對比，中國本土車企的市占迅速擴大。據中國汽車工業協會統計，2020年日系品牌在中國的市佔率為23.1%，2024年前4月下滑到12.2%。而中國本土品牌的份額由38.4%上升到60.7%。

日系車企在2000年代與中國企業成立合資公司，擴大了生產規模，但現在被迫調整中國業務。三菱汽車2023年決定退出在中國的汽車生產。　

日産考慮把中國的年產能減少3成。豐田在5月召開的財報說明會上，圍繞在中國的業務環境表示「還要再忍耐幾年」。

本田 日本 豐田

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