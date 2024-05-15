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阿里第4財季失色 淨利潤下滑11%

記者黃雅慧／綜合報導

阿里巴巴14日公布2024年3月底止季報顯示，截至今年3月底止第4財季營收人民幣2218.7億元（約306.6億美元），年增7%。調整後淨利潤人民幣244.2億元（約33.7億美元），較去年同期下滑11%。股東應占盈利人民幣32.7億元（約4.5億美元），年減86.09%，每股盈利0.16元。阿里巴巴美股盤前大跌6%。

2024財年全年財報（2023年4月至2024年3月）營收人民幣9411.6億元（約1300.6億美元），年增8%，股東應占盈利人民幣797.4億元（約110.2億美元），年升9.9%，每股盈利3.91元；經調整淨利潤1574.7億元（約217.6億美元），年增11.3%。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，本季業績表明戰略見效，阿里正在重回增長軌道，通過聚焦用戶體驗，淘天和國際電商業務的商品交易總額（GMV）年增率均實現雙位數增長，「阿里也欣喜見到AI 產品的客戶及相關雲計算收入加速增長。將繼續堅定地執行戰略聚焦，面向未來把握好增長機遇。」

阿里巴巴集團首席財務官徐宏稱，2024財年，阿里已回購125億美元股份，同時董事會已批准2024財年派發股息40億美元。這是阿里巴巴第二次宣布派發年度股息，2023財年年度股息總額約為25億美元。

從業務別來看，淘寶天貓受價格競爭力和聚焦用戶體驗的戰略得成效。季購買人數和購買頻次強勁增長，推動線上GMV及訂單量年增率雙位數增長。來自搜索和推薦的收入強勁增長，帶動客戶管理收入年增5%。

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