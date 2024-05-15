中國房企「華南五虎」 雅居樂爆雷 無法償付境外債利息

在中國房產業與碧桂園 等並列「華南五虎」的雅居樂14日公告，因面臨流動性壓力，無法償付境外債利息。該公司還稱，由於房地產 行業持續處於下行趨勢，大部分地區的銷售仍然低迷。

雅居樂稱，公司尚未支付2020票據的有關利息，該筆優先票據分別為2020年10月8日及2020年11月10日發行，於2025年到期，總額為4.83億美元，利息為6.05%。

雅居樂表示，將與債權人保持積極溝通，並將積極探討最佳的解決方案以實現長期持續發展，以維護各持份者的利益。同時正考慮所有可能的行動，包括但不限於針對集團境外債務制定全面債務管理解決方案，並將聘請外部財務顧問及法律顧問，來評估資本結構與流動性狀況，尋求可行方案。

雅居樂成立於1992年，並於2005年12月在香港 聯交所上市，由陳氏家族陳卓林、陳卓林妻子陸倩芳等成員經營，該家族通過家族信託控股該公司。

雅居樂未經審核的營運數據顯示，今年截至4月底的預售總值為人民幣65.5億元（約9億美元），較2023及2022年同期分別下降68%及73.9%。顯示銷售狀況依然不樂觀。

中國執行信息公開網顯示，雅居樂集團現存五條被執行訊息，累計被執行人民幣20.84億元（約2.8億美元）。

另據界面新聞統計，包含此次違約的2020優先票據，目前雅居樂共有九筆境外債存續，規模約39.57億美元，包括四筆永續債、一筆可轉換債券和四筆美元優先票據，另還有四檔境內債，合計超過人民幣60億元（約8.2億美元）。

易居研究院研究總監嚴躍進分析，從房地產行業當前發展來說，政策利多不斷，但是要反映到企業端，是有時間滯後的，這個空檔期就需要企業做好經營工作。