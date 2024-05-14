Tesla滬儲能超級工廠 5月開工 明年Q1量產

綜合中媒引述特斯拉 中國消息，特斯拉上海儲能超級工廠已獲得施工許可，工廠計畫於5月開工，明年第一季就要實現量產。外界認為特斯拉將再度成為「鯰魚」帶動中國新儲能行業的發展。

據了解，該工廠座落在上海臨港新片區，為特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。上海臨港管委會官微13日消息稱，特斯拉上海儲能超級工廠建設項目已完成施工許可證核發。該項目總占地面積約20萬平方公尺，總投資 約14.5億元。

後續，特斯拉上海儲能超級工廠將生產超大型商用儲能電池（Megapack）幫助電網運營商、公用事業公司等更高效地存儲和分配可再生能源。而200多台Megapack可以組成一個儲能電廠，儲存100萬度電。

該項目初期規畫年產商用儲能電池1萬台，儲能規模近40GWh。據高工產業研究院（GGII）數據，2022年中國儲能鋰電池出貨量為130GWh，意味著特斯拉超級儲能工廠產能，相當於中國2022年儲能鋰電池出貨量的三分之一。

特斯拉在去年12月22日在上海完成拿地簽約，宣布特斯拉儲能超級工廠項目正式啟動。特斯拉全球副總裁陶琳當時說，該工廠不僅是企業全球生產布局的一次重要優化，也將助力上海新型儲能產業發展和綠色低碳轉型。並稱有望在今年第一季開工、第四季投產，刷新「特斯拉速度」。

但特斯拉近期面臨不少挑戰，今年第一季，特斯拉全球交付約38.7萬輛電動車 ，年減8.5%，為近四年以來特斯拉首次出現單季銷量年增率下滑。另據特斯拉2024年第一季財報，特斯拉實現營業收入213億美元，年減9%，為特斯拉近四年來首次季營收下滑，第一季特斯拉淨利潤為11.29億美元，年減55%。