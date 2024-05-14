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小米傳2025開賣SUV 摃上Model Y

記者林茂仁／綜合報導
小米傳2025年開賣SUV，摃上特斯拉Model Y。圖為小米電動車SU7。（中新社）
小米傳2025年開賣SUV，摃上特斯拉Model Y。圖為小米電動車SU7。（中新社）

彭博報導，小米公司目標最早於2025年開始生產和銷售類似於特斯拉公司Model Y的運動型多功能車（SUV），一款SUV將標誌著小米在億萬富翁創辦人雷軍親自帶頭的100億美元電動汽車事業的重大擴張。

知情人士表示，小米初始產能已接近滿載，目前正在努力增加產量以滿足需求，其首款 SU7 電動汽車的產量今年將達到約10萬輛。

知情人士稱，小米在開發過程中將其設想的SUV與特斯拉的SUV進行了比較，並要求匿名討論私人專案。該公司正在努力減少對由蘋果公司主導的全球動盪的智慧手機市場的依賴，儘管它正在進入電動汽車市場一個擁擠的競技場，並與老牌競爭對手特斯拉和比亞迪公司較量。

SUV是一種在中國愈來愈受歡迎的汽車類型，知情人士補充說，當地媒體第一財經首先報導了該公司的生產計畫，該計畫也可能根據產能進展情況而改變。小米代表沒有回覆尋求置評的電子郵件和電話。

一位知情人士表示，早在2021年雷軍宣布電動汽車代表他最後一次重大創業努力時，關於SUV的討論就開始了。但該公司最終決定首先推出SU7，這是一款售價3萬美元以上的轎車，其設計美學類似於特斯拉的Model 3和保時捷Taycan。

一位知情人士表示，小米預計這款SUV最早要到2025年年底才能量產，屆時該公司位於北京的組裝工廠二期工程竣工。該人士表示，目前該公司優先生產SU7，因為該公司每月的交付量只有不到1萬輛。

小米60%以上的收入來自智慧手機，該公司一直在努力實現多元化，部分原因是國內市場的設備需求低迷。

然而，它加入了數十家企業的行列，爭奪中國電動汽車市場，中國是全球最大的電動汽車市場，但由於特斯拉和比亞迪在增長放緩期間引發價格戰，該市場的利潤率已經壓縮。

截至4月底，小米SU7系列已收到近9萬份確認訂單，距離3月底推出大約一個月。自SU7首次亮相以來，小米股價已上漲約30%，目前已接近約兩年半以來的最高水準。

滙豐前海證券分析師Frank He和Steven Wang在上周的一份備忘錄中寫道，小米汽車產能瓶頸將在2024年第3季開始緩解，到2025年的出貨量將增加一倍以上，達到24萬台，由於產能提高以及高端車型的積極市場反應，小米電動汽車業務可能在2026年實現損益兩平，比之前的預期提前兩年。

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