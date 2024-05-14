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中國將發50年超長期國債 規模1兆人民幣

記者陳政錄／綜合報導
提振經濟，中國17日起發行「超長期特別國債」。（中新社）
提振經濟，中國17日起發行「超長期特別國債」。（中新社）

為提振經濟，中國財政部13日宣布，將於17日起發行「超長期特別國債」，涉及期限為20年、30年、50年。據指出，超長期特別國債的發行計畫至11月底前完成，規模達人民幣1兆元（約1383億美元），用於中國重大戰略實施和重點領域安全能力建設。

中國財政部昨天發布《2024年一般國債、超長期特別國債發行有關安排》，決定5月17日發行30年超長期特別國債，5月24日發行20年超長期特別國債，6月14日發行50年超長期特別國債。

接著，中國財政部昨晚再發公告稱，17日招標首發的特別國債，規模人民幣400億元，為今年首期。

雖上述安排未指明全年發行總額，但中媒財聯社和外電皆引述知情人士表示，今年發行規模將達人民幣1兆元，包含20年期3000億元、30年期6000億元、50年期1000億元，計畫11月底前完成。主要用於投資高科技、能源安全及糧食安全等建設。

今年3月，中國發布2024年度政府工作報告時也提出，為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，「從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1兆元」。

當時，中國國家發改委主任鄭柵潔表示，發行使用超長期特別國債，既可以拉動當前的投資和消費，又能打下長期高品質發展的基礎。

另外，由中國國務院主辦的「經濟日報」昨日也發文稱，今年中國經濟運行仍面臨不少問題和挑戰，積極的財政政策要靠前發力，「特別是及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度」，要統籌用好超長期特別國債等政策工具，促進投資合理增長。

這是26年來，中國第四次動用特別國債，過去三次分別為1998年、2007年，和2020年的抗疫特別國債。受市場訊息影響，昨日中國10年期、30年期公債期貨也聞風上漲，分別收漲0.18%和0.68%。

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