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台積股飆 扮520多頭總司令

記者尹慧中／綜合報導

台積電4月業績驚艷且調高季配息，市場按讚，ADR 10日率先表態強漲逾4.5%，13日台灣普通股接棒強勢演出，股價跳空開高，盤中一度衝上825元，蓄勢挑戰歷史新高價826元，終場收819元、漲17元，市值增至21.24兆元台幣（約6543億美元）。

以台積電13日市值計算，占大盤比重超過31%、達約31.8%，也是波段新高。法人看好，若追價買盤延續，台積電今天有望挑戰跨過歷史新高價826元，成為大盤520行情多頭總司令。

外資13日買超台積電1.59萬餘張，連續兩個交易日買超，累計近兩個交易日買超2.1萬餘張，外資持股比重提升至74.64%，持股比率創4月12日以來波段新高。

台積電日前公布4月合併營收2360.21億元，月增20.9%，年增59.6%，創歷年同期新高與單月歷史次高；前四月合併營收8286.65億元，年增26.2%，為同期新高。

台積電並提高今年首季季配息至每股現金股利4元，較先前一次季配息3.5元再拉升0.5元，調幅約14%。

法人預估，台積電今年全年每股配息有望從16元起跳。

法人分析，台積電前四月合併營收登上同期新高，主要受惠高速運算（HPC）與AI應用強勁，彌補消費電子產品新舊交替缺口，以及匯率有利因素持續。

根據台積電先前釋出的本季財測，以美元計價單季合併營收估落在196億美元至204億美元，匯率基礎為1美元兌新台幣32.3元，以平均值計算約200億美元，平均值約季增6%。

法人推估，台積電本季合併營收以新台幣計算約達6330億元至6589億元，4月合併營收已達財測35.8%至37.3%，預期5月與6月累計營收介於3970億元到4229億元，平均單月營收大約落在1985億至2115億元之間，有機會改寫歷年同期新高。

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