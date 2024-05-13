停滯三個月後 中國A股恢復IPO審核

滬深交易所上市委審議會議公告，擬於16日審議企業的發行上市申請，其中，審核一家深市IPO發行上市申請，一家滬市再融資 申請。這標誌著A股IPO在停滯三個月後，將正式重新恢復審核。顯示A股止跌回升後，官方將開始放行IPO案。

這也是自4月30日，滬深交易所正式發布修訂後「股票上市規則」、「股票發行上市審核規則」等業務新規以來，披露的首批上市申請和再融資申請訊息。

上交所自2月5日召開上市委2024年第12次審議會議之後，第13次審議會議便遲遲未有安排；深交所此前取消了原本安排在2月7日召開的審議會議，此後也未有新的上會安排。上述兩大交易所對擬上市公司申請受理更新皆停留在2023年12月31日。

在上會程序中，據統計，今年至今僅25家IPO企業上會（指上市企業提交申請），其中兩家企業在上會前被取消審核，實際上會企業23家。其中，上交所八家、深交所六家。而去年同期超過110家IPO企業上會，上會家數較去年同期大降約八成。

相較於此，今年來截至5月6日，滬深北交易所已公布終止審查（撤材料+否決／終止註冊）企業135家。其中133家為主動撤單，一家IPO上會被否決，一家因未及時消除中止審核情形或補充提交有效文件被終止審核。

國泰君安證券 統計，A股滬深北三市4月上市新股共計五檔、首發募資總額人民幣27.05億元（約3.74億美元），募資規模較3月下滑54.1%、較2023年4月下滑94.5%。

自去年8月27日中國證監會發布相關規定，階段性收緊IPO節奏以來，受多重因素影響，提請上市委審議項目數量較去年同期減少。另今年北京官方推出「3.15」新政，再次強調一二級市場逆周期調節，明確監管強信號；「4.12」發布新「國九條」，新股上市標準趨嚴。讓A股4月新股發行上市，單月募資額再下滑，創近五年低位。