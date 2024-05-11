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台積電4月營收72億美元 寫同比新高

記者尹慧中／綜合報導
台積電公布4月合併營收2360.21億台幣，月增20.9%，年增59.6%，創歷年同期新高與單月歷史次高。（路透）
台積電公布4月合併營收2360.21億台幣，月增20.9%，年增59.6%，創歷年同期新高與單月歷史次高。（路透）

台積電10日公布4月合併營收2360.21億台幣（約72.76億美元），月增20.9%，年增59.6%，創歷年同期新高與單月歷史次高。累計今年前四月營收8286.65億台幣，年增26.2%，是歷年同期新高。

法人分析，台積電今年前四月營收主要受惠高速運算（HPC）與人工智慧（AI）應用彌補消費電子新舊交替，在消費電子終端先進製程滲透率持續拉升，匯率有利因素持續下，今年第2季營運可望為歷年最旺。

台積電先前提出美元財測，今年第2季美元營收為196至204億美元，以匯率基礎1美元兌台幣32.3元，換算第2季美元營收有望逾200億美元，季增上看8%，以平均值計算約200億美元，平均值約季增6%。

法人推估，台積電第2季營收以台幣計算約6330億至6589億，4月營收已達財測35.8%至37.3%，預期5月與6月累計營收介於3970億元到4229億，平均單月營收約1985億至2115億元之間，有機會改寫歷年同期新高。

台積電統計，今年首季3奈米營收占比9%，5奈米則占37%；7奈米製程出貨則占比19%。先進製程（包含7奈米及更先進製程）的首季營收占比65%。法人預期，台積電先進製程持續享有領先者紅利，預期3奈米營收有望穩定拉升，主要是蘋果新品滲透率擴大，導入先進製程，與後續非蘋應用陸續採用。

台積電第2季營運動能方面，業界認為，將來自HPC與AI應用的大幅成長，主力客戶之一的輝達（NVIDIA）先進封裝部分訂單傳出外溢英特爾IFS，最新傳出進度遞延，英特爾自用產能仍不足，台積電先進封裝與夥伴合作加緊供貨主要客戶解決卡關問題，有利配套先進製程出貨放量加速。

法人預估，隨整體先進封裝產能吃緊改善，輝達今年對台積AI相關營收貢獻將逐季拉升，預期今年總貢獻翻倍、近25億美元，加上其餘產品線貢獻，可望居台積電前五大客戶。

外界10日關注地震影響，台積回應，5月10日15時許台灣發生地震，均未達台積疏散標準，廠務及工安系統等皆正常，無人員受傷。

台積電 AI 匯率

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