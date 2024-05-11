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滬深股強彈逾20%邁入「技術性牛市」 市場看好漲勢延續

記者林宸誼、葉文義／綜合報導
上證指數10日盤中觸及3163.14點，較2月5日盤中最低點（2635.09）反彈幅度超過20%，也就正式步入「技術性牛市」。圖為四川成都某證券營業部大廳行情大屏前的股民。（中新社資料照片）
上證指數10日盤中觸及3163.14點，較2月5日盤中最低點（2635.09）反彈幅度超過20%，也就正式步入「技術性牛市」。圖為四川成都某證券營業部大廳行情大屏前的股民。（中新社資料照片）

繼港股之後，上海股市也進入「技術性牛市」。上證指數10日盤中觸及3,163.14點，較2月5日盤中最低點（2,635.09）反彈幅度超過20%，也就正式步入「技術性牛市」。此前，深成指和創業板指數已先一步踏過該門檻，上證指數雖遲但到，有一定象徵意義。

但在代表A股外資動向的「北向資金」流出下，上證指數10日僅小漲0.01%，收在3,154.55點；深證成指跌0.58%，收在9,731.24點。

北向資金10日全天淨賣出63.04億（人民幣，下同），在北向資金大幅流出影響下，10日A股行情不算理想。但本周北向資金累計加碼逾48億，已連三周淨買入。

港股方面，傳出北京當局考慮減免中國個人投資者透過港股通投資港股的股利所得稅，激勵恒生指數10日開高走高，一度大漲456點，逼近19,000大關，截至下午收盤，漲幅收窄至2.3%，仍大漲425點，收在18,963.68點，創去年9月來新高。

摩根史坦利表示，中資股最近一周及一個月表現，優於全球股市，因本土及全球因素，推動資金流向及持股部位調整，包括：中國出口及製造業呈回穩跡象；美股及日股波動加劇，推動多元投資；部分全球長期投資者1月達最低「輕倉」水平，中港股市資金外流停止。

澎湃新聞引述券商策略分析師稱，隨年報和第1季財報披露完畢，A股市場不確性降低，中國房地產政策利多不斷，加上北向資金大幅淨流入，盤面熱點輪動。

平安證券認為，隨內外部環境邊際改善，A股市場反彈將延續。

興業證券認為，年初悲觀預期已被經濟數據、政策發力等糾偏，也是今年反覆強調多頭思維的重要原因。

投資 證券 摩根史坦利

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