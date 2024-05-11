滬深股強彈逾20%邁入「技術性牛市」 市場看好漲勢延續

上證指數10日盤中觸及3163.14點，較2月5日盤中最低點（2635.09）反彈幅度超過20%，也就正式步入「技術性牛市」。圖為四川成都某證券營業部大廳行情大屏前的股民。（中新社資料照片）

繼港股之後，上海股市也進入「技術性牛市」。上證指數10日盤中觸及3,163.14點，較2月5日盤中最低點（2,635.09）反彈幅度超過20%，也就正式步入「技術性牛市」。此前，深成指和創業板指數已先一步踏過該門檻，上證指數雖遲但到，有一定象徵意義。

但在代表A股外資動向的「北向資金」流出下，上證指數10日僅小漲0.01%，收在3,154.55點；深證成指跌0.58%，收在9,731.24點。

北向資金10日全天淨賣出63.04億（人民幣，下同），在北向資金大幅流出影響下，10日A股行情不算理想。但本周北向資金累計加碼逾48億，已連三周淨買入。

港股方面，傳出北京當局考慮減免中國個人投資 者透過港股通投資港股的股利所得稅，激勵恒生指數10日開高走高，一度大漲456點，逼近19,000大關，截至下午收盤，漲幅收窄至2.3%，仍大漲425點，收在18,963.68點，創去年9月來新高。

摩根史坦利 表示，中資股最近一周及一個月表現，優於全球股市，因本土及全球因素，推動資金流向及持股部位調整，包括：中國出口及製造業呈回穩跡象；美股及日股波動加劇，推動多元投資；部分全球長期投資者1月達最低「輕倉」水平，中港股市資金外流停止。

澎湃新聞引述券商策略分析師稱，隨年報和第1季財報披露完畢，A股市場不確性降低，中國房地產政策利多不斷，加上北向資金大幅淨流入，盤面熱點輪動。

平安證券 認為，隨內外部環境邊際改善，A股市場反彈將延續。

興業證券認為，年初悲觀預期已被經濟數據、政策發力等糾偏，也是今年反覆強調多頭思維的重要原因。